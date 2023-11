La mairesse de Montréal veut geler le salaire des élus pour 2024, a annoncé jeudi son cabinet, après une augmentation importante de l’enveloppe réservée à leur rémunération.

Le budget présenté mercredi fait passer de 16,8 millions à 18,6 millions ce poste budgétaire, mais Valérie Plante a indiqué jeudi qu’elle proposera au conseil municipal de ne pas toucher à ces fonds supplémentaires.

La réglementation municipale prévoit qu’en temps normal, le salaire de la mairesse et des conseillers municipaux suit automatiquement le coût de la vie.

« Il n’y aura aucune indexation automatique des salaires pour l’année 2024 », prévoit le cabinet de Mme Plante, via son attachée de presse Marikym Gaudreault. « On souhaite rester cohérent avec le contexte économique actuel et les efforts demandés autant à la fonction publique qu’à la population pour resserrer les finances de la ville. » Cette décision devra être approuvée par le conseil municipal.

« Il est donc inexact de référer à une hausse du salaire des élus de 11 % », a-t-elle ajouté.

L’information a d’abord été publiée par Radio-Canada, jeudi.

Pour 2023, les élus ont touché une hausse de 6,7 %, soit « le taux d’indexation applicable », a indiqué la Ville de Montréal dans un message séparé. « Conformément à la réglementation applicable, les rémunérations visées par cette indexation ont été ajustées en date du 7 septembre 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. »

L’administration Plante a présenté mercredi un budget de 7 milliards de dollars, avec des dépenses en croissance de 3,4 %. Celles-ci seront financées par une hausse moyenne des taxes municipales résidentielles de 227 $.