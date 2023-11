Saint-Jean-sur-Richelieu remet en question l’avenir de son Festival international des montgolfières, le rassemblement qui sert de vitrine à la municipalité, a appris La Presse.

L’organisme paramunicipal, dont Saint-Jean doit essuyer les déficits presque chaque année, s’apprête à rencontrer les élus locaux afin de tenter de conclure une nouvelle entente avec la Ville.

« On n’a pas pris de décision à savoir quel est l’avenir du festival, mais on se pose de sérieuses questions, je ne peux pas vous le cacher », a affirmé le conseiller municipal Sébastien Gaudette, mercredi, en entrevue téléphonique avec La Presse. M. Gaudette siège au comité exécutif de la mairesse Andrée Bouchard, en plus de représenter la Ville au conseil d’administration du Festival.

« Chaque année, le Festival est déficitaire et la Ville doit le soutenir à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars », a-t-il continué. « On se pose des questions à savoir : est-ce que ce festival-là est toujours viable considérant la situation économique qu’on connaît présentement et considérant que l’argent est rare pour tous les contribuables ? »

L’évènement affichait des pertes de plusieurs centaines de milliers de dollars en 2022, malgré des conditions climatiques idéales. Les résultats de l’édition 2023 ne sont pas encore connus, mais la météo a gâché la plupart des envolées de montgolfières prévues. « Est-ce qu’on va continuer à assumer des déficits comme ça chaque année ? La réponse, c’est non », a dit l’élu.

Il évoque une vraie « pression supplémentaire » sur le budget municipal. Celui-ci s’élevait à 200 millions en 2023.

« Processus normal »

Le Festival a refusé la demande d’entrevue de La Presse, mercredi.

« Comme l’ensemble des grands évènements du Québec, l’édition 2023 de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu a été confronté à une explosion des coûts de production et de main-d’œuvre, ainsi qu’à une météo défavorable », a affirmé Julie Brault, directrice générale, dans un message transmis par son attachée de presse. « Des discussions auront lieu très prochainement avec la Ville pour définir sa contribution dans le cadre du renouvellement de notre protocole d’entente pour 2024. »

Le message assure que les revenus de billetterie et de commandites ont été à la hausse en 2023.

Jean Fontaine, conseiller municipal et président du conseil d’administration du Festival, n’a pas rappelé La Presse.

La mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi refusé de nous parler. Son responsable des communications, Mathieu Paradis, a indiqué qu’un « processus normal de renouvellement du protocole d’entente » était en cours. « Les élus analyseront les besoins signifiés et statueront sur la suite des choses », a-t-il ajouté.

M. Gaudette a dit souhaiter que le festival puisse perdurer, mais peut-être sous une autre forme. Il évoque le scénario d’un festival de moindre ampleur, déplacé vers le centre-ville de Saint-Jean : « Il faut se faire à l’idée que le modèle d’affaires, il est peut-être à revoir de A à Z. »

L’International des montgolfières a été créé en 1984. En multipliant les spectacles à grand déploiement – notamment d’artistes internationaux –, le festival est devenu l’un des plus importants au Québec.