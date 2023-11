La mairesse de Montréal s’est dite « horrifiée » par les coups de feu visant deux écoles juives dans la nuit de mercredi à jeudi.

En point de presse avec le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Valérie Plante a lancé un « appel à la responsabilité collective » et à la « modération » face aux tensions générées par le conflit au Proche-Orient.

« Nous voulons la paix à Montréal », a ajouté Mme Plante, relatant les propos qu’elle dit entendre des citoyens qu’elle rencontre. « Les évènements des trois derniers jours sont extrêmement préoccupants. À Montréal, on est une ville sécuritaire, on veut que ça reste comme ça. »

« Le SPVM lance un appel au calme », a ajouté Vincent Richer, le numéro 2 du SPVM. « On augmente de façon importante nos mesures de visibilité aux abords des lieux de culte et autres lieux d’intérêt. »

M. Richer a refusé de dévoiler comment progresse l’enquête sur les coups de feu de la nuit de mercredi à jeudi. « On est dans l’analyse du dossier. On est en train de colliger de l’information et des éléments de preuve. Il est trop tôt pour que je fasse des commentaires [à savoir] s’il va y avoir des arrestations. »