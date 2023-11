Les élus du conseil municipal de Montréal devront se prononcer sur l’avenir de l’état-major actuel de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), à la demande de l’opposition.

Le chef d’Ensemble Montréal a annoncé jeudi qu’il déposerait « une motion d’urgence au prochain conseil municipal afin de demander le renvoi immédiat » de la présidente Isabelle Beaulieu et de son secrétaire général Guy Grenier.

« Une motion de blâme sera également déposée par le parti pour exiger que Dominique Ollivier soit retirée de la présidence du comité exécutif de l’administration Plante », a ajouté Aref Salem, chef de l’opposition au conseil municipal.

Isabelle Beaulieu, Guy Grenier et Dominique Ollivier sont englués depuis une semaine dans une vive controverse entourant leurs dépenses de voyage et de repas alors qu’ils parcouraient le monde au nom de l’OCPM. Les trois individus sont aussi unis par des liens d’amitié et d’affaires, ayant tous été propriétaires d’une même firme de relations publiques.

« Les entrevues accordées par Isabelle Beaulieu depuis mercredi, après plusieurs jours de mutisme, sont troublantes, scandaleuses et truffées de demi-vérités », a indiqué M. Salem dans son communiqué de jeudi en appelant Valérie Plante à agir pour « sauver le peu de dignité qu’il reste à l’administration municipale et à l’organisme ».

L’administration Plante a annoncé qu’elle convoquerait Mme Beaulieu devant une commission municipale le 17 novembre prochain. De l’avis de l’opposition, cette initiative n’est pas suffisante.

Isabelle Beaulieu a accordé une poignée d’entrevues depuis mercredi midi. Elle y fait son mea culpa, tout en soulignant que la culture de dépenses de l’OCPM prédate son arrivée.

Dominique Ollivier, pour sa part, a reconnu que la confiance des Montréalais était ébranlée suite aux révélations sur ses dépenses.