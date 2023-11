Choquée par des allocations de dépenses qu’elle juge exagérées, l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal appelle la présidente du comité exécutif Dominique Ollivier à quitter ses fonctions.

Aref Salem, chef d’Ensemble Montréal, estime que Mme Ollivier ne plus être la grande argentière de l’administration Plante.

Dominique Ollivier doit « être retirée de son poste de présidente du comité exécutif », a lancé M. Salem sur les réseaux sociaux, lundi. « Elle n’a plus la crédibilité nécessaire pour être la gardienne des finances des contribuables montréalais. »

En cause : des révélations du Journal de Montréal sur les allocations de dépense de la direction de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), à l’époque où Mme Ollivier en était la dirigeante. Depuis quelques jours, le quotidien a révélé que les dirigeants de cette petite organisation se réunissaient fréquemment dans des restaurants haut de gamme et multipliaient les missions à l’étranger coûteuses, à même les fonds publics.

Mme Ollivier a notamment facturé pour près de 18 000 $ en dépenses de restaurant en 4 ans, dont un repas d’huitres à Paris pour 347 $ avec un collaborateur et ex-partenaire d’affaires.

« C’est très, très clair pour moi, toutes les dépenses […] ont été faites en accord avec le cadre de l’OCPM et ont été faites en accord avec le contrat de travail que j’avais », s’est défendue Dominique Ollivier, dans le Journal de Montréal. « Toutes les dépenses que j’ai faites, au meilleur de ma connaissance, répondent à l’ensemble des critères. »