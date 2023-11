La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, invite la présidente et le secrétaire général de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), Isabelle Beaulieu et Guy Grenier, à réfléchir à leur avenir, à la suite des révélations au sujet de dépenses douteuses de l’organisme.

« Si les faits qu’on a entendus à l’émission J. E. sont véridiques, ces deux personnes-là doivent réfléchir pour la suite, et très très rapidement, » a dit la ministre Laforest mercredi, à sa sortie de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

« Les deux personnes, il va falloir qu’elles répondent aux questions. Ce n’est pas acceptable. »

Andrée Laforest s’est montrée satisfaite de savoir que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait demandé à la vérificatrice générale de la Ville d’enquêter, et a souligné que cette enquête concernait également la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, qui a présidé l’OCPM entre 2014 et 2021.

« Je vais prendre tout de suite le rapport de la vérificatrice générale et on va agir. Mais comment, moi, je peux agir à titre de ministre des Affaires municipales ? Il faut changer la Charte de la Ville de Montréal. Et s’il y a des modifications législatives à faire, je vais les faire tout de suite, » a poursuivi la ministre.

L’OCPM est dans l’eau chaude en raison des révélations de reportages diffusés par Québecor ces derniers jours, au sujet de dépenses douteuses effectuées pendant plusieurs années.

Isabelle Beaulieu a fait son mea culpa mercredi, au cours d’une entrevue au 98,5.

Quant à Guy Beaulieu, il se trouve en ce moment au Brésil pour participer à une présentation sur l’Office de participation publique de Longueuil.