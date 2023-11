Entre 2014 et 2021, alors qu’elle dirigeait l’OCPM, Dominique Ollivier a facturé et approuvé des dizaines de milliers de dollars de dépenses en restaurants et voyages, selon les médias de Québecor.

Prise à partie au sujet de dépenses effectuées à l’époque où elle dirigeait l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, a reconnu que ces révélations nuisaient à la confiance que les citoyens pouvaient avoir envers la Ville et les organismes paramunicipaux.

« Mais je peux vous assurer que toutes les décisions et toutes les discussions qui se déroulent ici visent à servir vos intérêts et à répondre à vos besoins », a affirmé Mme Ollivier mercredi matin, lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif.

Tel qu’annoncé mardi par la mairesse Valérie Plante, le comité exécutif a mandaté la vérificatrice générale de la Ville pour qu’elle fasse un audit spécifique sur les dépenses de l’OCPM.

En 20 ans d’existence, les pratiques de l’OCPM n’ont pas été réexaminées, a souligné Mme Ollivier.

Comme l’a dit Valérie Plante mardi, « ce n’est pas parce que des dépenses sont légales et permises qu’elles sont acceptables », a admis la présidente du comité exécutif. « Je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population et je suis la première à dire que les choses doivent changer au sein de l’OCPM. »

Elle a assuré avoir toujours fait preuve d’intégrité et de transparence dans son travail, et a offert son entière collaboration à la vérificatrice générale dans son examen des pratiques de l’organisme dans le but, a-t-elle dit, de « conserver la confiance du public ».

Entre 2014 et 2021, alors qu’elle dirigeait l’OCPM, Mme Ollivier a facturé et approuvé des dizaines de milliers de dollars de dépenses en restaurants et voyages, selon les médias de Québecor.

Elle notamment facturé pour près de 18 000 $ en dépenses de restaurant en quatre ans, dont un repas d’huîtres à Paris pour 347 $ avec un collaborateur et ex-partenaire d’affaires.

Une mission en Afrique a coûté 23 000 $ aux contribuables. Le restaurant Chez Alexandre, rue Peel, a accueilli des dizaines de réunions entre cadres de l’Office.

L’opposition à l’hôtel de ville a demandé sa démission en tant que grande argentière de la Ville.