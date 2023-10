Stations, tarifs, vélos

BIXI Montréal dévoile son plan pour son premier hiver

BIXI s’apprête à affronter son premier hiver à Montréal. Les 150 stations qui resteront s’articuleront surtout autour du Réseau express vélo (REV) et des pistes cyclables déneigées. Mais que les usagers soient prévenus : l’abonnement saisonnier ne sera plus disponible. Zoom sur un défi de taille pour le vélo-partage, en six points.