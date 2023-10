Travaux d’atténuation du bruit

Le service du REM restreint dès dimanche soir

Le Réseau express métropolitain (REM) ne circulera plus après 22 h le soir dès le 15 octobre, du dimanche au jeudi, entre les stations Panama et Gare Centrale, et ce, pendant six semaines, en raison de travaux pour réduire le bruit généré par le train léger.