La réouverture d’un important tronçon de l’avenue des Pins est retardée de quelques semaines, sur le Plateau-Mont-Royal, notamment en raison de piétons qui se sont aventurés dans le béton frais.

L’artère subit une transformation depuis plusieurs mois et devait être complètement libérée par les travailleurs fin septembre. Ce sera finalement « dans la semaine du 16 octobre ».

« Nous avons effectivement pris la décision de reprendre certains trottoirs qui ont été vandalisés lors des coulées de béton, et ce, malgré les mesures mises en place sur le chantier », a indiqué Hugo Bourgoin, relationniste à la Ville de Montréal.

PHOTO FOURNIE Des pas dans le béton frais, sur le chantier de l’avenue des Pins. Le trottoir a déjà été refait à cet endroit.

« Bien que cette situation soit désolante, les retards engendrés restent mineurs et nous serons en mesure de rouvrir la rue au cours des prochaines semaines. »

L’avis envoyé aux voisins mentionne aussi « des problèmes d’approvisionnement », des enjeux météo et « différents imprévus » pour expliquer le retard.

« Après la réouverture de la rue, certaines entraves ponctuelles et partielles sont à prévoir pour l’installation des feux de circulation permanents et pour les travaux correctifs », ajoute la Ville.

L’avenue des Pins est en réfection majeure depuis 2021. Un premier tronçon, de Saint-Denis à Saint-Laurent, a fait l’objet de travaux entre 2021 et 2022. Le second tronçon, entre Saint-Laurent et Parc, est complètement bloqué par un chantier depuis l’automne dernier.

L’artère a été réaménagée pour inclure des pistes cyclables protégées des deux côtés et beaucoup plus de verdure. Une place publique est aménagée à l’intersection Jeanne-Mance.