Un important groupe de manifestants opposés au retrait d’espaces de stationnement pour permettre l’aménagement de pistes cyclables dans le quartier Parc-Extension se sont bruyamment fait entendre mardi soir, avant la réunion du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Tandis qu’ils scandaient « on veut nos stationnements ! », en français et en anglais, sur les marches de la mairie d’arrondissement, un groupe de cyclistes, moins nombreux, leur répondaient « on veut nos pistes cyclables ! ».

Plusieurs policiers à vélo séparaient les deux groupes pour éviter les échauffourées.

De nouvelles pistes cyclables sont en cours d’aménagement dans ce quartier multiethnique et densément peuplé, notamment sur les rues Ball, Querbes et de l’Épée. Il s’agit de voies unidirectionnelles, dans chaque direction, qui nécessitent le retrait du stationnement sur rue sur tout un côté, soit environ 260 espaces pour les véhicules motorisés.

Les opposants à ces aménagements dénoncent le fait qu’il n’y ait pas eu de consultations sur la disparition de ces espaces.

« Nous voulons des consultations publiques. Oui, nous voulons des pistes cyclables sécuritaires, mais en gardant nos stationnements », a lancé devant les manifestants Sia Spanoudakis, une des porte-parole du groupe.

Plus de détails à venir.