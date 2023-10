Une promenade urbaine verra le jour d’ici décembre sur l’avenue Pierre-Dupuy, dans la Cité-du-Havre, près du terminal Bickerdike du Port de Montréal. Ce projet de 2,5 millions comprendra notamment un sentier piétonnier et une station de réparation de vélos.

C’est ce qu’a annoncé mardi l’Administration portuaire de Montréal (APM). La Ville planche dans ce secteur depuis plusieurs mois sur la transformation en parc linéaire de la berge du Saint-Laurent, qui accueille actuellement l’autoroute Bonaventure, ainsi que la création d’un quartier d’au moins 7600 logements dans le secteur Bridge-Bonaventure.

En avril, l’APM avait évoqué un projet « dans les cartons » sur l’avenue Pierre-Dupuy, cette langue de terre où est situé Habitat 67 et qui devrait accueillir des centaines de nouveaux logements dans le cadre du développement de Bridge-Bonaventure. On disait alors vouloir y « améliorer grandement les infrastructures pour embellir le coin et mettre en valeur le port ».

Outre un sentier pour les piétons, le futur site prévoit entre autres une balustrade, du mobilier urbain et une station pour réparer son vélo. Des plantations d’arbres sont aussi prévues, mais on ignore encore le nombre qui est prévu.

Le but avoué est d’offrir aux visiteurs « un espace de détente avec une vue privilégiée sur les installations portuaires », soutient l’APM. La promenade portera le nom du terminal Bickerdike, qui accueille quotidiennement des navires desservant les secteurs de Terre-Neuve et des Îles-de-la-Madeleine.

Plusieurs panneaux d’information seront aussi installés sur la promenade pour « documenter l’histoire et l’évolution du paysage urbain avoisinant », mais aussi sur « l’héritage industriel du secteur », affirme l’administration portuaire.

Redonner l’accès au fleuve

Ultimement, le tout permettra « d’améliorer l’espace urbain près de nos installations », a souligné mardi la PDG intérimaire de l’APM, Geneviève Deschamps. « Ce projet s’intègre dans une vision à long terme d’amélioration de l’interface ville-port et de développement de relations harmonieuses entre le Port de Montréal et la communauté avoisinante que nous avons consultée », a-t-elle ajouté.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a quant à elle souligné que l’aménagement de la promenade « est directement en phase avec la vision de la Ville de Montréal pour le secteur Bridge-Bonaventure », son administration réitérant souvent sa volonté de redonner leur fleuve aux Montréalais.

« Ce projet viendra non seulement améliorer l’expérience de déplacement actif dans le secteur, mais offrira aussi de nouveaux points de vue sur le fleuve », s’est-elle réjouie.

Les travaux, évalués à 2,5 millions, ont officiellement été lancés il y a quelques jours. Ils se poursuivront jusqu’au début du mois de décembre 2023. Les plantations d’arbres et les travaux de finition, eux, auront lieu au printemps 2024, affirme l’APM.

Avec Philippe Teisceira-Lessard