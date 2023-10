Quatre jeunes hommes ont été arrêtés à Saint-Bruno-de-Montarville en lien avec une violente agression survenue contre un autre élève, tout près d’une école secondaire. Choquée par des images qui ont circulé en ligne, la direction a certifié mercredi que des sanctions disciplinaires seront imposées.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) confirme être d’abord intervenu mardi, en début de journée, concernant une agression à l’école secondaire du Mont-Bruno. Selon l’agent François Boucher, porte-parole du SPAL, ce sont des adolescents qui fréquentent l’école « qui s’en seraient pris physiquement à un autre élève de l’établissement scolaire ».

Dans une vidéo troublante qui circulait mercredi sur les réseaux sociaux et qui a été reprise par divers médias, on peut voir au moins six adolescents entourer la victime au moment des faits. À genoux devant ses agresseurs, le jeune homme se fait alors assener au moins trois coups de poing au visage par l’un des membres du groupe.

Jusqu’ici, quatre jeunes hommes ont été arrêtés dans ce dossier. Ils seront maintenant accusés de voies de fait avec lésions, d’agression armée ainsi que de séquestration. Leur comparution est prévue à une date ultérieure, devant la Chambre de la jeunesse.

La victime « a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger », a précisé l’agent Boucher. L’élève en question a été pris en charge. D’après nos informations, le jeune a notamment été grièvement blessé à la mâchoire.

Pour la suite, une équipe de préventionnistes du SPAL sera « en lien étroit avec la direction de l’établissement afin d’intervenir auprès de la victime ainsi que l’ensemble des élèves et du personnel qui pourraient en ressentir le besoin », a ajouté le porte-parole. « Nos patrouilleurs sont également mobilisés, avec une présence renforcée aux abords de l’école », a fait valoir le SPAL dans un communiqué, en se disant « sensible à l’inquiétude que de tels évènements peuvent susciter ».

Élèves suspendus

Dans une lettre envoyée aux parents des élèves mercredi, le directeur de l’école secondaire du Mont-Bruno, Robert D’Aquila, affirme être « bouleversé et choqué » par les images qui circulent en ligne.

« Je prends cette situation très au sérieux. Les élèves impliqués ont tous été rencontrés et des actions ont été prises tant pour la victime, les auteurs de ce geste et les témoins. Nous avons des échanges avec les parents de tous ces élèves. Certains élèves ont été suspendus et des sanctions seront imposées, en conformité avec notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence », martèle M. D’Aquila.

En plus d’une surveillance accrue dans les prochains jours, la direction de l’école souhaite « comprendre ce qui a mené à cette situation de violence, afin d’agir pour qu’elle ne se reproduise pas ».

« Une équipe composée des directions adjointes, de techniciens en éducation spécialisée et de surveillants est à l’œuvre pour s’assurer que tout se passe bien à l’école. Ils sont en vigie auprès de tous les élèves. Des activités de sensibilisation accrues sont notamment prévues, afin d’éviter que des gestes de violence se reproduisent. Nous n’hésiterons pas à faire appel à des ressources externes spécialisées dans ce type d’enjeux », conclut le directeur.