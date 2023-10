Plus de 2000 personnes se sont rassemblées dimanche au parc Maisonneuve à l’occasion de la Course à la vie CIBC, à Montréal, afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer du sein.

« Je suis ici pour montrer aux gens que la période après le cancer est aussi difficile, et même plus difficile, que pendant », confie Mélina Poirier, avec son jeune garçon dans les bras. On lui a diagnostiqué un cancer du sein à 22 semaines de grossesse. « On a détecté que c’était un cancer agressif et j’ai fait de la chimiothérapie pendant ma grossesse. »

À la fin de ses traitements, Mélina Poirier s’est heurtée à un mur. « Pendant les traitements, tu as de l’adrénaline, tu veux survivre. Après, le soutien psychosocial est un peu laissé de côté. Puisqu’on est guéri, on est laissé à nous-même. »

Elle ne se reconnaissait plus. « Au niveau physique, tu ne reviendras jamais comme avant. Tu ne te sens pas comprise, tu te sens toute seule », dit-elle. Elle a réalisé que parler de son diagnostic et de son expérience avec le cancer lui faisait un grand bien.

Plus d’un demi-million amassé

Mélina Poirier, qui est en rémission depuis trois ans, organise aujourd’hui des groupes de parole et des retraites pour que les personnes atteintes de cancer ou de maladie puissent se retrouver. Elle a partagé dimanche son histoire devant les 2100 personnes réunies au parc Maisonneuve pour la Course à la vie CIBC, qui se déroulait simultanément dans 53 villes à travers le Canada.

Les participants de la course de Montréal étaient invités à courir un ou cinq kilomètres. Pour l’occasion, ils ont amassé 656 317 $ pour la Société canadienne du cancer et la recherche contre le cancer, indique Cérine Beldjoudi, membre du comité organisateur de l’évènement.

Un des participants, Yan Trudeau, a couru dimanche « pour son amour », Mélanie Courcelles. « Ma femme est décédée il y a un mois du cancer du sein. Elle s’est battue pendant cinq ans », laisse-t-il tomber. Il n’avait pas prévu de participer à l’évènement. « Ça s’est décidé hier. » Il a couru aux côtés de l’amie de sa femme.

