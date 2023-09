Après les parcs inondables en cas de fortes averses, la Ville de Montréal envisage de transformer certaines voies en « rues-éponges » pour permettre à l’eau de pénétrer le sol.

La mairesse Valérie Plante a évoqué cette option, mardi, au cours d’un dîner-conférence au cours duquel elle a abordé les initiatives environnementales de la métropole.

« À Montréal, on a décidé de beaucoup investir sur l’idée d’avoir des rues-éponges. On avait déjà les parcs-éponges, on va faire des rues-éponges, parce qu’on voit qu’il y a des endroits dans la ville où à chaque pluie torrentielle […] vont se retrouver inondés », a-t-elle dit. Par la suite, elle a précisé que ce concept consiste à casser une partie de l’asphalte d’une rue afin de créer des endroits où l’eau peut pénétrer dans le sol.

Un premier projet de ce type verra le jour sous peu, a-t-elle dit, sans toutefois vouloir en préciser la localisation.

« Il faut que je change le territoire. Je ne peux pas le laisser de même, les gens se font inonder. C’est d’une tristesse inouïe d’ailleurs quand les gens viennent pleurer dans un conseil d’arrondissement », a-t-elle continué, dans le cadre d’un évènement du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

La mairesse Plante a levé le voile sur son projet de rues-éponges pour illustrer qu’elle doit souvent jongler entre les convictions écologistes des citoyens et leur opposition aux projets qui impactent directement leur vie.

« Si je dois enlever du stationnement pour faire des rues-éponges, j’ai besoin que la population m’aide », a dit Valérie Plante. « De plus en plus, il va y en avoir des choix difficiles à faire. […] On a le droit de dire qu’on n’est pas contents sur certaines choses, mais il faut être conséquents. »