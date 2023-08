Montréal envisage de transformer la voie Camillien-Houde, principal accès au sommet du mont Royal, en sentier complètement interdit aux véhicules, a appris La Presse.

Même les autobus et les véhicules d’urgence ne pourraient plus y circuler.

« Une nouvelle option consistant à aménager la voie Camillien-Houde pour l’usage exclusif des piétons et cyclistes » est à l’étude à la Ville, révèle une note du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) – qui s’oppose à l’idée – que nous avons obtenue. « Ainsi, la voie Camillien-Houde ne serait plus accessible pour les véhicules d’urgence qui devront plutôt emprunter le chemin Remembrance. »

Le cabinet de la mairesse a confirmé mardi que la possibilité de fermer la voie Camillien-Houde à la circulation est sur la table.

« Plusieurs scénarios sont toujours à l’étude actuellement. L’option de fermer la voie Camillien-Houde est l’un des scénarios à l’étude », a indiqué Catherine Cadotte, attachée de presse de la mairesse de Montréal. Aucun élu de l’administration Plante n’a voulu commenter le dossier.

L’opposition officielle à l’hôtel de ville n’a pas voulu commenter.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Ville de Montréal devrait présenter le scénario retenu pour la circulation sur la voie Camillien-Houde à l’automne.

Les pompiers opposés

Dans la note du SIM, datée de mai dernier, les pompiers mettent en garde l’administration municipale quant à l’impact d’une telle fermeture pour le déploiement de leurs camions en cas d’intervention d’urgence.

« Selon nos études, il y aura une augmentation de nos temps de trajet, sans connaître quel sera l’impact d’un seul accès au Mont-Royal [le chemin Remembrance] pour les usagers », écrit le SIM dans cette note. « Il est à prévoir une augmentation d’embouteillage par les usagers. Les répercussions possibles se feront sentir sur vos usagers nécessitant une assistance de service d’urgence. » C’est surtout quand les pompiers de la caserne de Côte-des-Neiges (située tout près du chemin Remembrance) ne seront pas disponibles que les délais d’intervention s’allongeront.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Vue du stationnement au belvédère Camillien-Houde et de la voie du même nom, sur le mont Royal

Les pompiers s’inquiètent aussi de leur capacité à travailler lors de journées de forte circulation sur le chemin Remembrance. « Nous pouvons constater qu’il y a une augmentation des temps de trajet pour les casernes 13 et 47 qui sont situés à l’est du Mont-Royal et qui empruntent la voie Camillien-Houde lors d’interventions, indique le SIM. L’augmentation est d’environ 2 à 3 minutes, mais ne tient pas compte de l’affluence de circulation qu’il y aura avec le nouvel aménagement des voies, pour atteindre les installations du Mont-Royal. »

La recommandation finale du SIM est de maintenir le statu quo. À défaut, les pompiers demandent l’aménagement d’« une voie d’urgence d’une largeur de 6 mètres et déneigée en hiver ».

« Ce qui est clair, c’est que l’option retenue répondra aux trois priorités énoncées par l’administration depuis le début : la sécurité des déplacements, la protection de la valeur environnementale de la montagne et son accès, a indiqué Mme Cadotte, du cabinet de la mairesse. Notre administration ne fait aucun compromis sur la sécurité des Montréalais et nous avons hâte de présenter le scénario retenu cet automne. »

Sujet de débats

La question de la circulation automobile sur le mont Royal fait couler de l’encre depuis plusieurs années.

En 2017, un jeune cycliste de 18 ans était mort dans une collision avec un automobiliste qui effectuait un demi-tour en plein milieu de la voie Camillien-Houde, causant la consternation générale. Le coroner qui a enquêté sur la mort de Clément Ouimet recommandait « de meilleures mesures » pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La circulation sur la voie Camillien-Houde est un enjeu qui fait débat à Montréal, surtout depuis la mort du jeune cycliste Clément Ouimet en 2017.

En 2018, l’administration Plante avait instauré un projet-pilote visant à empêcher les automobilistes de transiter par la montagne. Des blocs de béton avaient été installés à l’endroit où la voie Camillien-Houde devient le chemin Remembrance, afin de créer une barrière physique compliquée à contourner pour les voitures. Les autobus pouvaient continuer à transiter.

L’année suivante, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) brossait un portrait en demi-teinte négatif de ce projet-pilote. Il recommandait la transformation de la route qui traverse la montagne en « chemin de plaisance », mais en maintenant « la circulation automobile sur l’ensemble de l’axe ».

L’actuelle présidente du comité exécutif de Valérie Plante, Dominique Ollivier, était alors à la tête de l’organisation.

« La commission constate que, bien que la place de l’automobile sur la montagne ne fasse pas l’unanimité depuis près de quatre-vingt-dix ans, aucun plan ou consultation depuis plus de vingt-cinq ans ne propose son interdiction. Avant tout, le problème demeure la circulation de transit, qui demeure encore aujourd’hui une préoccupation », ajoutait le rapport de l’OCPM.

Un autre cycliste est mort en 2021 à l’intersection de la voie Camillien-Houde et de l’avenue du Parc. L’administration Plante, en pleine campagne électorale, avait promis des changements à cette intersection.

Réaménagement plus lent que prévu

Au printemps dernier, le conseil municipal a voté l’emprunt de 45 millions pour financer la conception et la réalisation des travaux de réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance, à effectuer d’ici 2026.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Vélos, voitures et autobus se côtoient sur la voie Camillien-Houde, qui mène au belvédère du même nom et au stationnement au sommet de la montagne.

Les documents remis aux élus avant le vote et la responsable de la mobilité de l’administration Plante ne soufflaient toutefois pas mot de la possibilité de fermer complètement la voie Camillien-Houde aux voitures.

« On a de très grandes ambitions pour le mont Royal, affirmait alors Sophie Mauzerolle. On a l’intention de présenter une vision ambitieuse pour le mont Royal, […] une proposition fort emballante. » Elle affirmait que le projet prendrait en compte les recommandations de l’OCPM.

Les documents remis aux élus mentionnaient que le projet de réaménagement se ferait en trois phases : d’abord le chemin Remembrance, puis la voie Camillien-Houde et finalement l’intersection entre la voie Camillien-Houde et l’avenue du Parc.

Le mois suivant, la mairesse Valérie Plante déplorait que le projet soit plus lent que prévu à voir le jour. Elle s’exprimait alors qu’un cousin du jeune Clément Ouimet venait d’être lui-même victime d’un automobiliste ayant perdu la maîtrise de son véhicule. Il n’a pas été gravement blessé.

« Le réaménagement de Camillien-Houde prend plus de temps que je voudrais et je sais que j’ai déjà dit ça dans le passé », a dit la mairesse de Montréal, en anglais, en conférence de presse. « Mais nous voulons vraiment aller de l’avant avec une vision où tout le monde va être en sécurité. »

« Camillien-Houde, c’est un chemin qui est emblématique, qui est aimé, auquel les Montréalais sont très attachés et qui est très utilisé par les automobilistes et les cyclistes », a-t-elle aussi souligné.