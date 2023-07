Vingt-huit personnes souffrant de problèmes de santé mentale auront désormais leur chez-soi dans une maison de chambres nouvellement inaugurée sur le Plateau Mont-Royal, rue Rachel.

« On s’adresse à des personnes très vulnérables, à très haut risque d’itinérance, avec des enjeux de santé mentale. Pour plusieurs de ceux qui vont vivre ici, la chambre est leur premier logement après une hospitalisation, un espace qu’ils peuvent s’approprier, » a souligné Claire Garnier, secrétaire du conseil d’administration d’Habitation Montréal, l’OSBL qui a mené le projet.

Lors de la conférence de presse tenue lundi en présence des élus des trois paliers gouvernementaux qui ont financé l’initiative de 5,4 millions, Mme Garnier a dit s’inquiéter que de tels projets ne soient plus possibles dans l’avenir en raison des changements aux programmes québécois de financement du logement social.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Québec allouera un supplément au loyer, ce qui permettra aux futurs résidants de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger.

« Si on cherchait à faire une deuxième maison, dans l’état actuel des programmes, on n’en serait plus capable, a-t-elle déploré. Il n’y a plus actuellement une offre de programmes qui permettraient de financer ce genre de projet de la même manière. »

Pour les populations les plus vulnérables, il faut véritablement du logement social, incluant de l’accompagnement et du soutien communautaire, et non seulement du logement abordable, a-t-elle ajouté. C’est ce qui leur permet d’éviter « de se retrouver pris à la gorge par un loyer qui augmente de manière drastique et d’envisager de camper sur le bord d’une autoroute », note-t-elle.

Changement de programme

Le projet de la rue Rachel a reçu 2,7 millions du gouvernement du Québec par l’entremise du programme AccèsLogis Montréal, ainsi que 820 912 $ du gouvernement du Canada, dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) Grandes Villes. Québec allouera par ailleurs un supplément au loyer, ce qui permettra aux futurs résidants de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), quant à elle, financera un montant de 820 912 $ et la Caisse d’économie solidaire Desjardins de Montréal accordera un million en prêt hypothécaire.

Or, AccèsLogis a été éliminé par le gouvernement de François Legault, qui l’a remplacé par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), un programme de financement de logements abordables, et non strictement de logements sociaux pour les plus démunis, ce qui a été décrié par plusieurs organismes communautaires en habitation.

Présente à la conférence de presse, la ministre québécoise de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a défendu la décision de son gouvernement.

« Le Programme d’habitation abordable Québec vise exactement les mêmes clientèles. En lui ajoutant le Programme de soutien au loyer, ça devient du logement social, » a assuré la ministre, qui affirme que le nouveau mode de financement sera plus rigoureux et permettra d’accélérer les mises en chantier.

Elle promet qu’elle présentera à l’automne un plan d’ensemble en habitation, qui mettra de l’avant des solutions pour faire face à la crise actuelle.