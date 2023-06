La qualité de l’air était toujours considérée comme « mauvaise » à Montréal lundi, au lendemain d’un épisode historique de smog dû aux incendies de forêt. La situation s’améliorera en après-midi, mais la Santé publique de Montréal prévient d’emblée qu’elle se « prépare à d’autres épisodes » du genre cet été.

La raison principale de cette amélioration est un changement dans la direction des vents dans les dernières heures qui poussent dorénavant la fumée des incendies et ses particules fines plus au nord-est de la province, indique Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

« Dans les prochaines heures, on va voir une amélioration. Les avertissements de smog risquent d’être levés dans le courant de l’après-midi », dit-il.

Des averses cet avant-midi à Montréal et sur la Rive-Nord ont également contribué à « nettoyer » l’air, en captant les particules fines des incendies de forêt qui brûlent depuis maintenant plusieurs semaines dans le nord de la province, à un rythme rarement vu.

Le vent, quant à lui, ne fait que « déplacer » le problème vers le nord-est de la province, dans la région du Témiscamingue, où la qualité de l’air risque d’en souffrir dans les prochaines heures, souligne également Jean-Philippe Bégin. Dimanche matin, l’indice de qualité de l’air au centre-ville de Montréal avait atteint 407. Elle est considérée comme mauvaise à partir de 51.

Selon le site IQair, qui répertorie la qualité de l’air dans les principales villes du monde, la métropole québécoise se trouvait dimanche au premier rang du triste palmarès des villes à l’air la plus polluée dans le monde.

Lundi midi, Montréal se situait toujours dans le haut du classement, tout juste derrière Jakarta, en Indonésie, et la ville de Koweït, au Koweït.

Reprise des activités

Malgré tout, la Ville de Montréal a annoncé lundi en avant-midi la réouverture de ses plateaux sportifs extérieurs et la reprise de ses activités culturelles extérieures dès midi « à la suite des plus récentes recommandations de la Santé publique concernant la qualité de l’air sur le territoire montréalais ».

Les piscines et les pataugeoires pourront aussi reprendre leurs activités régulières.

« Bien que la situation évolue positivement, la qualité de l’air sur le territoire montréalais demeure non optimale et la population est tout de même invitée à demeurer autant que possible à l’intérieur et à l’affût des recommandations de la Direction régionale de santé publique », prévient toutefois la Ville.

D’autres épisodes en vue ?

« Cet été, on a une situation de feux assez exceptionnelle, donc on se prépare à d’autres épisodes », concède de son côté la Dre Chérine Zaïm, médecin-conseil en santé environnementale à la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP). « Quand ça arrive, l’essentiel, c’est de suivre les consignes : on déplace nos activités à l’intérieur, on ferme les échangeurs d’air et on évite les activités physiques », dit-elle.

En temps de smog, les consignes sont « particulièrement importantes » pour les personnes vulnérables, qui ont des problèmes cardiaques entre autres, mais aussi pour les enfants et les aînés, affirme la Dre Zaïm. « Il faut globalement bien écouter son corps et prendre soin de soi-même », illustre-t-elle.

Dimanche, c’était vraiment une situation exceptionnelle avec une concentration de particules fines vraiment très élevée. La toux, les yeux irrités, tous ces symptômes-là, ça a été très flagrant dans la population. Dre Chérine Zaïm, médecin-conseil en santé environnementale à la DRSP

La DRSP montréalaise rappelle d’ailleurs que les masques en tissu ne sont pas utilisés pour filtrer les particules fines des incendies de forêt. « Le N95, cela dit, c’est un bon moyen de se protéger, surtout lors de concentrations très élevées comme on a vu en Abitibi, par exemple », conclut la médecin-conseil.