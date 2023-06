PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Parmi les vestiges datant du XIXe siècle, on retrouve une multitude d’objets comme de la vaisselle richement décorée, des retailles de cuir et des objets utilisés en cordonnerie. Il y a aussi des ossements de bœuf, porc, mouton et des instruments de boucherie. La qualité des objets trouvés évoque la possibilité d’une certaine richesse des personnes qui vivaient sur le site. « On pense que les gens qui habitaient cet endroit avaient un statut social élevé », indique Martin Perron, archéologue chez Hydro-Québec.