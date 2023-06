Archevêché de Montréal

Du progrès dans le traitement des plaintes, constate l'Ombudsman

(Montréal) L’Archevêché de Montréal a rendu public mardi le sixième rapport que son Ombudsman, Marie Christine Kirouack, lui a déposé huit jours plus tôt et dont le ton général est plus optimiste qu’il y a six mois.