Les maires de Ville Mont-Royal, Côte-Saint-Luc et de l’arrondissement de Saint-Laurent s’inquiètent de nouveaux délais dans le projet de raccordement des deux tronçons du boulevard Cavendish.

Ils ont déposé, jeudi au conseil d’agglomération de Montréal, une lettre dénonçant le retard dans le déclenchement des études environnementales préalables au projet.

« On apprend maintenant que le projet est sur pause [pour un] motif non fondé », écrivent les élus dans ce document, disant avoir obtenu leurs informations des services municipaux. Ils exigent que « la Ville de Montréal poursuive sans délai et avec diligence toutes les études d’impact environnemental et d’avant-projet auxquels elle s’est engagée ».

Selon l’échéancier du projet, les études environnementales devaient être effectuées en 2022-2023 et être présentées en 2023. Les maires signataires sont certains que le contrat de réalisation de ces études n’a toutefois pas encore été donné.

Sophie Mauzerolle, responsable du dossier des transports au comité exécutif, a assuré au conseil d’agglomération que le projet progressait rondement.

« Le projet est toujours en marche », a-t-elle dit, indiquant que le comité d’accélération du développement de l’hippodrome pourrait contribuer au projet du raccordement Cavendish. « Je tiens à vous assurer quant au fait que tout ça avance bon train. »

Le projet de raccordement des deux tronçons du boulevard Cavendish est dans les cartons depuis des décennies. Montréal a présenté l’an dernier une proposition de structure qui faisait la part belle au transport en commun et au transport actif.