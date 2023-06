Un geyser émergeant du boulevard Saint-Joseph a été aperçu à la hauteur de la rue Boyer, vers 8h30 mercredi matin, à Montréal.

L’eau a été propulsée jusqu’à environ cinq pieds de haut, s’est accumulée sur le boulevard Saint-Joseph et a déferlé le long de la rue Boyer jusqu’à la rue Gilford.

Le débordement d’eau a été maîtrisé vers 12 h 30, mais plusieurs rues sont toujours fermées dans le secteur.

Jusqu’à nouvel ordre, le boulevard Saint-Joseph est fermé entre la rue Berri et l’avenue Christophe-Colomb. « On va essayer de rouvrir la direction ouest au plus tôt, mais le [tronçon du] boulevard sera fermé en direction est pour la journée, et probablement pour quelques jours », indique le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. La rue Boyer est aussi fermée entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Marie-Anne et la rue De Mentana est barrée à la hauteur de la rue Gilford.

Il est donc recommandé d’éviter le secteur et de passer par un autre chemin que le boulevard Saint-Joseph.

Le bris touche une conduite de transport d’un diamètre de 16 pouces, soit environ la taille d’un volant de voiture. La cause exacte n’est pas encore connue, mais l’âge des tuyaux demeure la principale hypothèse. « Le réseau d’aqueduc est âgé d’une centaine d’années ici », indique Denis Gagnon, contremaître d’aqueduc-égout de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Au moins, ce bris n’affecte pas l’approvisionnement en eau potable du secteur, et une seule maison a subi une inondation.

Dans les prochains jours, la Ville devra réparer la conduite et évaluer la cause du dégât.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le bris de conduite s’est produit sur le boulevard Saint-Joseph au niveau de la rue Boyer.

Le porte-parole de la Ville de Montréal soulève que « si on a des cônes orange partout, c’est justement pour faire les travaux nécessaires pour éviter les situations d’urgence comme celle-ci. » Celui-ci rappelle qu’en 2023, la Ville de Montréal a investi 763,4 millions de dollars en infrastructures de l’eau.