Avec jusqu’à 120 000 personnes attendues ce week-end sur le site du Grand Prix du Canada, Montréal implore ses résidants de délaisser la voiture et d’opter pour le transport collectif, voire le télétravail. Le stationnement sera « très limité » sur l’île Sainte-Hélène, mais Québec limitera les entraves de jeudi à dimanche sur plusieurs autoroutes.

« On va vraiment avoir des ralentissements importants sur le pont Jacques-Cartier et le pont Samuel-De Champlain, […] qui sont déjà pratiquement saturés en fin de journée vendredi. C’est pour ça qu’on demande à tout le monde de favoriser le transport collectif », a expliqué mardi le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin, en point de presse dans le quartier Sainte-Marie.

Il dit vouloir « décourager » la voiture, puisqu’il n’y aura « pratiquement pas de stationnement disponible sur l’île Sainte-Hélène ». En fait, à peine 2 % des usagers pourront trouver un espace, et sortir du site du Grand Prix pourrait vous prendre jusqu’à deux heures, affirme M. Sabourin.

Le pont de la Concorde, passant par le parc Jean-Drapeau, ne sera d’ailleurs autorisé qu’aux détenteurs d’accréditations pour des loges du Grand Prix ou d’autres autorisations spéciales. La circulation de transit sera complètement interdite sur le chemin Macdonald, reliant le pont Jacques-Cartier au pont de la Concorde.

Mais le Grand Prix n’est pas seul. Ce week-end, les Francofolies de Montréal et le festival MURAL risquent aussi de créer beaucoup d’achalandage. Bref, si vous devez venir à Montréal ou quitter l’île en voiture durant la fin de semaine, « planifiez vos trajets et, surtout, privilégiez les déplacements tôt le matin, avant 10 h, et le soir après 20 h », a insisté M. Sabourin.

Pour le reste, environ 400 taxis et 120 navettes de la Société de transport de Montréal (STM) circuleront « en continu » pendant tout le week-end. Des trains supplémentaires seront aussi ajoutés sur la ligne jaune, pour atteindre une fréquence aux quatre minutes en tout temps. Du personnel supplémentaire sera aussi déployé en stations. Outre ces changements, aucune mesure incitative n’est toutefois prévue, la Ville rappelant simplement qu’un « titre trois jours » dans le métro pourrait être judicieux.

Exit les entraves

N’empêche, le ministère des Transports n’autorisera « aucune entrave » sur plusieurs axes stratégiques de jeudi à dimanche soir, a confirmé sa porte-parole Sarah Bensadoun.

Ainsi, les entrepreneurs ne seront « pas autorisés » à limiter la circulation durant cette période sur l’autoroute 15 entre Mirabel et le boulevard Gaétan-Laberge, de même que sur l’autoroute Bonaventure et le corridor de l’autoroute 20 entre l’aéroport, la route 136 et la rue Notre-Dame jusqu’à Dickson.

Il en sera de même pour « toutes les traversées entre la Rive-Sud et Montréal » et pour l’autoroute Métropolitaine, et pour tout le secteur du boulevard Décarie et de l’autoroute des Laurentides. « On travaille sur le Grand Prix depuis la fin mars. La directive a été envoyée à tous les partenaires pour éviter des entraves », a expliqué Mme Bensadoun.

Sur le réseau municipal, un chantier en cours sera également « démobilisé » sur la rue De Champlain, pour libérer autant que possible l’intersection entre la rue Sherbrooke et l’avenue Papineau, tout près du pont Jacques-Cartier. La rue Peel, elle, a déjà été fermée sur un tronçon important et dès mardi soir, ce sera au tour de la rue Crescent.

Une présence policière « accrue » sera présente dans l'arrondissement Ville-Marie toute la fin de semaine, mais aussi aux abords du pont de la Concorde, afin de coordonner la circulation.