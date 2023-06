La ligne de bus reliant le parc Jean-Drapeau au casino de Montréal fera dorénavant un troisième arrêt pour se rendre jusqu’à la station Bonaventure, au centre-ville. Elle permettra de se connecter au futur Réseau express métropolitain (REM) et sa station de la gare Centrale.

Ces changements entreront en vigueur dès le 19 juin prochain, a annoncé lundi la Société de transport de Montréal (STM). La nouvelle ligne 777 aura donc une fréquence aux 20 minutes toute la journée. Jusqu’ici, en semaine, il fallait patienter en moyenne 15 minutes pour embarquer dans cet autobus.

En période de « fort achalandage », notamment lors du Grand prix du Canada, le trajet reliant seulement le casino et Jean-Drapeau sera néanmoins maintenu. On appellera dorénavant cette ligne la « 777X Ligne courte » et celle-ci demeurera à une fréquence moyenne de 15 minutes.

D’ailleurs, la nouvelle ligne 777 desservira également la Cité du Havre et la Cité du multimédia, deux quartiers moins bien desservis en transport collectif situés dans l’arrondissement de Ville-Marie. Elle circulera toute la semaine dans les deux directions, et ce aux mêmes heures d’ouverture que le métro.

Son prolongement permettra aussi « d’améliorer le service le long du boulevard Robert-Bourassa », soutient encore la société, qui entend combiner la nouvelle ligne aux lignes 168 Cité du Havre et 74 Bridge, qui seront également modifiées avec l’arrivée du REM.

La STM affirme qu’une « campagne d’information géolocalisée » sera déployée au cours des prochains jours sur tout le trajet de la ligne 777. De l’affichage est notamment prévu aux stations Bonaventure et Jean-Drapeau, pour informer le public, ainsi que sur les réseaux sociaux et en ligne.

Pour le président de la société de transport, Éric Alan Caldwell, le prolongement « élargira les options de déplacement aux citoyens, aux travailleurs et aux touristes de ces secteurs ». « On est heureux du prolongement de la ligne de bus 777 qui répond à un besoin exprimé depuis longtemps par les résidants du secteur. Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour la mobilité durable dans ce quartier où les options de transport en commun étaient limitées », s’est aussi réjoui le responsable de l’urbanisme au comité exécutif montréalais et conseiller de Saint-Jacques, Robert Beaudry.