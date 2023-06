Montréal ira finalement de l’avant avec le prolongement du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame, mais le coût sera encore très élevé. La Ville dévoilera ce jeudi l’attribution d’un contrat de 167 millions au constructeur Pomerleau pour réaliser les travaux jusqu’en 2027, a appris La Presse.

Le contrat a été adopté lors de la plus récente séance du comité exécutif, mercredi, à huis clos. En soi, les coûts des travaux seront d’environ 136,8 millions, mais des contingences de 26,8 millions et des incidences de 3,5 millions font grimper la facture à 167,2 millions. Du total, Montréal assumera une dépense de 78,2 millions. Le reste du financement sera assuré par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en grande partie.

Dans ses documents décisionnels, la Ville précise d’ailleurs que le « coût net » du projet est de 152,4 millions « lorsque diminué des ristournes fédérales et provinciales ». Selon les prévisions, la somme à payer sera « assumée à 46,7 % par la ville centrale, à 42,4 % par l’ARTM, à 1,7 % par Bell et à 9,2 % par la CSEM [Commission des services électriques de Montréal] ».

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on rappelle toutefois que le contrat devra d’abord « être entériné par l’ARTM et le Conseil des ministres dans les prochaines semaines ». « Il s’agit d’une étape importante qui vient confirmer la volonté de l’ensemble des partenaires de compléter le tronçon final du SRB Pie-IX » jusqu’à la rue Notre-Dame, note toutefois l’attachée de presse, Catherine Cadotte.

« Il fallait finir le SRB Pie-IX »

Cela représente un revirement de situation important dans ce dossier. En avril, la Société de transport de Montréal (STM) avait soutenu qu’elle ne parvenait toujours pas à faire baisser le coût du prolongement du SRB Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame. Un deuxième appel d’offres « revu » et lancé à la fin du mois de janvier, qui était censé donner une facture moins salée, s’était finalement soldé par un « prix similaire ».

Tout indique que la Ville s’est donc résolue à payer une facture salée, le prix final de 167 millions étant bien au-delà des prévisions du gouvernement. En septembre, la STM avait annulé l’appel d’offres pour le prolongement vers Notre-Dame en raison d’une explosion des coûts. Deux soumissions avaient été reçues, une de 181 millions et une autre de 135 millions, alors que le budget prévu par Québec était de 78 millions.

Après le second appel d’offres « revu » de janvier, qui était censé faire baisser les prix en donnant plus de flexibilité aux entrepreneurs, seules deux soumissions ont été reçues : l’une à 136 millions excluant les frais supplémentaires de Pomerleau, celle qui a été retenue, et l’autre à 141 millions d’EBC. Ces deux entreprises soumissionnaires sont d’ailleurs les mêmes qu’au premier appel d’offres.

« Il fallait finir le SRB Pie-IX, c’est trop important », affirme le président de la STM, Éric Alan Caldwell, qui estime que de n’avoir pas réalisé ce prolongement plus tôt est « une erreur historique ».

Quant aux coûts, il relativise la situation. « Oui, c’est cher, mais on parle d’interventions majeures pour réaménager la rue, faire plus de place au transport collectif et aux piétons. […] On a écouté les fournisseurs, mais il y a une surchauffe du marché, des enjeux de main-d’œuvre et des hausses de coûts. Ça fait partie de la nouvelle réalité. C’est pour ça que quand on fait des travaux, il faut s’assurer que ça soit fait pour longtemps. »

Un vaste chantier sur quatre ans

Sur papier, le prolongement demeure le même que ce qui avait été prévu dans le passé : une voie réservée au SRB au centre de la chaussée, avec trois nouveaux arrêts prévus aux intersections des rues de Rouen, Ontario et Sainte-Catherine, sur une distance de 1,6 km. Six ou sept nouveaux abribus devront aussi être aménagés.

Les voies réservées seront bidirectionnelles et permanentes tandis que les abribus comporteront des « systèmes de transport intelligents », avec afficheurs dynamiques et caméras, notamment. La Ville veut aussi imposer diverses « mesures préférentielles aux feux de circulation » pour les autobus.

Plusieurs phases de « réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égout » ou de réseaux techniques urbains devront aussi avoir lieu sur diverses artères qui seront traversées par le SRB ou qui seront adjacentes au nouveau tronçon. Dans plusieurs secteurs, Montréal procédera également à « l’élargissement des trottoirs et à l’ajout d’arbres, afin d’améliorer les déplacements piétons et la qualité de vie des riverains ».

Les travaux devraient se terminer à l’automne 2027. Le début du chantier est prévu pour l’automne 2023. Le principal tronçon du SRB sur l’axe Pie-IX est déjà en service depuis novembre.