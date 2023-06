Le blitz de surveillance de Contrôle routier Québec survient au moment où le Grand Prix du Canada se tiendra, de jeudi à dimanche. Une forte congestion est à prévoir sur plusieurs axes, particulièrement les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain, a réitéré jeudi Mobilité Montréal.

Après les « taxis illégaux » de l’aéroport, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) s’attaque aux « transporteurs illégaux » régnant partout sur l’île de Montréal.

Des dizaines de contrôleurs routiers sillonneront de vendredi à dimanche les rues de la métropole dans le but de sévir contre ces chauffeurs non autorisés à conduire contre une rémunération, en plein week-end du Grand Prix du Canada à Montréal.

« On va avoir entre 30 et 35 agents qui vont travailler soit de jour, de soir ou de nuit. On vise vraiment à cibler ce qu’on appelle des transporteurs illégaux, donc des chauffeurs qui ne se plient ni à la réglementation de l’industrie du taxi, ni à celle des applications mobiles comme Uber ou Eva », affirme Jonathan Beauvais, le lieutenant-coordonnateur provincial aux communications chez Contrôle routier Québec.

Cette agence, qui est sous la responsabilité de la SAAQ, mène ponctuellement ce genre d’opérations dans plusieurs villes, mais à Montréal, c’était jusqu’à tout récemment le Bureau du taxi – démantelé en décembre – qui s’en chargeait.

Selon M. Beauvais, il demeure difficile d’établir avec précision le nombre de « transporteurs illégaux » sur l’île de Montréal et ailleurs. « Cela dit, on sait que certains reviennent souvent, alors que pour d’autres, ça se fait de façon plus aléatoire à différents moments », glisse-t-il.

Un phénomène en hausse

En mars, La Presse avait révélé que le phénomène des « taxis illégaux » prend de plus en plus d’ampleur à l’aéroport Montréal-Trudeau. Près de 400 infractions ont été répertoriées à l’aéroport Montréal-Trudeau depuis janvier, et ce, seulement pour la présence de ces « taxis illégaux », dont les chauffeurs sont parfois harcelants, ou encore cherchent à frauder l’usager en augmentant le prix de façon arbitraire. En 2022, 660 évènements du genre avaient été signalés.

Québec a depuis serré la vis. Début juin, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, avait annoncé la mise en place d’amendes allant jusqu’à 50 000 $ qui seront dorénavant données aux chauffeurs non autorisés. Aéroports de Montréal (ADM), de son côté, va tenir un « registre des autorisations délivrées » et augmenter le nombre d’inspecteurs.

Cette fois, l’opération sera surtout concentrée sur le réseau routier montréalais. « On va vraiment être plus présent au niveau de l’île de Montréal, mais des opérations à l’aéroport, il continue de s’en faire beaucoup également. Nos agents sont présents presque tous les jours pour essayer de contrer ce phénomène-là. On intervient lorsqu’on est capables de le faire », mentionne d’ailleurs M. Beauvais.

Le blitz de surveillance de Contrôle routier Québec survient au moment où le Grand Prix du Canada se tiendra, de jeudi à dimanche. Une forte congestion est à prévoir sur plusieurs axes, particulièrement les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain, a réitéré jeudi Mobilité Montréal. Environ 400 taxis et 120 navettes spéciales circuleront « en continu » pendant le week-end.

Montréal a d’ailleurs invité plus tôt cette semaine les résidants à privilégier le transport collectif, pendant que Québec n’autorisera « aucune entrave » sur plusieurs axes stratégiques comme l’autoroute 15, entre Mirabel et le boulevard Gaétan-Laberge, l’autoroute Bonaventure, le corridor de l’autoroute 20 entre l’aéroport, la route 136 et la rue Notre-Dame jusqu’à la rue Dickson.