PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Originaires d’Abitibi-Témiscamingue, les sœurs Marie-Pier et Laurence Landry partagent une passion pour la culture japonaise, qu’elles ont découverte à travers les mangas et les dessins animés. La première a d’ailleurs consacré aux jeux d’horreur japonais une maîtrise à l’université durant laquelle elle a fait six cours de japonais. Elle espère pouvoir un jour s’y rendre pour enseigner l’anglais.