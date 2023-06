Montréal se fait rassurant, deux mois plus tard

Montréal n’a pas encore de bilan précis des dommages causés à ses arbres par la tempête de verglas du 5 avril dernier, mais s’est tout de même fait rassurant, lundi.

Les impacts de ce phénomène météo ne sont « presque rien » si on les compare aux ravages de certains parasites, a indiqué la métropole.

« Le verglas a fait des dégâts, bien sûr, mais moins que l’agrile du frêne, qui a été une catastrophe. On est confiants de pouvoir rattraper les dégâts qui ont eu lieu », a affirmé Caroline Bourgeois, élue en charge des grands parcs au comité exécutif. « On devrait avoir un bilan un peu plus complet au cours des prochains mois. »

Quatre jours après la tempête d’avril dernier, la Ville de Montréal avait estimé que 900 arbres avaient été détruits par la glace. L’administration Plante s’est engagée à remplacer tous les arbres affectés.

Mme Bourgeois annonçait lundi le bilan 2022 des plantations et abattages d’arbres à Montréal.

« Montréal a planté un total de 53 381 arbres, soit 19 448 arbres sur le domaine public, 15 267 sur les propriétés privées par l’entremise de programmes subventionnés, et 18 666 dans les milieux naturels », a indiqué la Ville. Si on soustrait le nombre d’arbres abattus, la canopée de Montréal compte environ 25 000 nouveaux arbres. Mme Bourgeois a évoqué « une année record » en la matière.

Par ailleurs, les mortalités d’agrile du frêne sont maintenant « sous contrôle », a assuré la Ville. Un peu moins de 3000 frênes ont été abattus en 2022, deux fois moins qu’en 2021.