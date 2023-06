Héritage Montréal poursuivra ses activités, malgré l’incendie majeur qui a endommagé ses bureaux et son centre d’archives situés dans le monastère du Bon-Pasteur.

La semaine dernière, le monastère du Bon-Pasteur, où les bureaux d’Héritage Montréal étaient installés depuis plus de 20 ans, a été ravagé par les flammes. L’organisme voué à la défense du patrimoine a annoncé mercredi que l’incendie a affecté de façon importante ses locaux ainsi que son équipement informatique et ses documents.

« Notre centre d’archives, une collection importante et unique de documents sur le patrimoine montréalais et les actions pour le sauvegarder et le mettre en valeur, a également été significativement touché », a déclaré l’organisme par voie de communiqué.

Malgré l’incendie, les activités d’Héritage Montréal se poursuivent. Les visites guidées Au cœur de la métropole continueront d’être proposées, ainsi que la prochaine édition d’ArchitecTours® qui aura lieu cet été, offrant aux Montréalais de découvrir le patrimoine architectural.

En plus des bureaux d’Héritage Montréal, le bâtiment patrimonial abrite une coopérative, des logements pour les aînés, une salle de concert, ainsi que d’autres organismes culturels.