Les manifestants se sont d’abord retrouvés à la place Émilie-Gamelin vers 13 h, à l’angle des rues Berri et du boulevard de Maisonneuve à Montréal. Ils ont ensuite pris la rue vers l’est. Ils ont fait un arrêt près du quartier général du SPVM pour faire plusieurs discours.

Trois ans après la mort de George Floyd aux États-Unis, des dizaines de personnes se sont regroupées à Montréal samedi pour dénoncer le profilage racial au Québec et exiger la fin des interpellations policières aléatoires.

Les choses n’ont pas tant changé dans la province depuis la mort, il y a trois ans, de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis, selon Cassandra Exumé, la coordonnatrice générale de Hoodstock, une organisation qui lutte contre les inégalités sociales.

Rappelons que les derniers instants de George Floyd ont été filmés, en 2020. Il est mort lors d’une arrestation policière où un policier blanc le maintenait à terre en ayant son genou sur son cou. Ce dernier, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 21 ans de prison, en 2022. La mort de George Floyd avait déclenché des manifestations monstres aux États-Unis et un mouvement planétaire contre le racisme et de la brutalité policière.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Cassandra Exumé, coordonnatrice générale de l’organisme Hoodstock

« Oui, il y a des choses qui ont évolué, estime Mme Exumé. Il y a des alliés qui étaient plus en sourdine et qui se mobilisent, il y a plus d’exposition médiatique. »

Par contre, les interpellations policières qui visent davantage les groupes racisés sont toujours-là au Québec, observe-t-elle. « Nous ce qu’on veut, c’est un changement d’approche, de méthodes, de culture finalement des policiers », ajoute-t-elle.

La fin des interpellations policières demandées

La marche de samedi a été organisée par plusieurs organisations, donc la Ligue des droits et libertés, Lakay, la Coalition Rouge, le Collectif 1629, Hoodstock et le Collectif de lutte et d’action contre le racisme-CLAR.

Ils revendiquent que Québec mette fin aux interpellations policières, notamment après la décision de la Cour supérieure en ce sens rendue en octobre dernier, explique Laura Doyle Péan, du Collectif 1629.

Le juge Yergeau avait déclaré que la règle de droit et les dispositions législatives autorisant les interceptions routières sans motif réel violaient les droits des citoyens en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Or, à la mi-mars, le gouvernement de François Legault a plutôt rouvert la Loi sur la police pour encadrer – et non pas interdire – les interpellations aléatoires. Une décision inacceptable, selon les différentes organisations réunies samedi.

Une mixité parmi les manifestants

Plusieurs personnes blanches se trouvent aussi parmi la petite foule qui marche à Montréal samedi après-midi. « Nous, on voudrait que le profilage racial baisse, et que le gouvernement reconnaisse le racisme systémique », explique Élodie Combes, chargée de projet à la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

À la toute fin de la manifestation, un Américain tient une pancarte qui indique « Noir.e au volant ». Mark Sherman, 72 ans, se trouvait à Montréal en vacances quand il a entendu parler de la manifestation. Originaire de Minneapolis, la mort de George Floyd le bouleverse encore, trois ans plus tard.

« Je me sens vraiment triste, explique-t-il en anglais, visiblement ému. Parce qu’on n’a pas réglé ce problème de racisme contre les Noirs, contre les Autochtones. Nous sommes venus parce qu’on trouvait ça important de manifester contre ce racisme qui se poursuit », ajoute-t-il.