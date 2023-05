Lynda Khelil, porte-parole de la Ligue des droits et libertés (LDL), Cassandra Exumé, de l’organisme Hoodstock, et Maxim Fortin, coordonnateur de la section Québec de la LDL.

Trois ans jour pour jour après la mort de l’Américain George Floyd aux mains de la police de Minneapolis, des groupes de défense des droits de la personne déplorent que le profilage racial ait toujours cours au Québec. Ils organisent une manifestation samedi à Montréal, notamment pour dénoncer le projet de loi 14 visant à moderniser la pratique policière, qui a tout d’une « coquille vide », selon eux.

« On interdit quelque chose qui est déjà interdit, et le fléau du profilage racial perdure », dénonce la porte-parole de la Ligue des droits et libertés (LDL), Lynda Khelil. Le projet de loi 14 porté par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, proscrit en effet toute discrimination dans les activités policières.

Pourtant, bien que déjà interdite en vertu de la Charte des droits et libertés, la discrimination régit encore bon nombre d’interpellations et d’interceptions routières, estime Mme Khelil.

« Les données statistiques sont très claires, affirme Maxim Fortin, coordonnateur de la section Québec de la LDL. Les personnes racisées sont davantage interpellées que les personnes blanches. »

Une manifestation contre le profilage racial et en hommage à George Floyd aura lieu à Montréal le samedi 27 mai.

