Québec confirmera jeudi des investissements de plus de 1,2 milliard d’ici deux ans pour « améliorer l’état » d’une trentaine de grandes infrastructures routières dans le Grand Montréal. À Laval, le gouvernement allongera 344 millions.

C’est ce que dévoilera essentiellement le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) jeudi, dans sa traditionnelle « programmation des investissements routiers 2023-2025 », publiée chaque année.

Dans la région de Montréal, d’abord, le budget total atteint tout près de 1,3 milliard, dont plus de 1,2 milliard de dollars seront investis pour retaper des infrastructures vieillissantes, comme la chaussée de béton de l’autoroute 40 en direction est, entre les boulevards Morgan et Saint-Charles, ou encore le pont d’étagement de l’autoroute 520, au-dessus de la rue Hickmore.

Les vastes chantiers toujours en cours du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, du pont de l’Île-aux-Tourtes, du pont Pie-IX, ou encore des tunnels Viger et Ville-Marie, sont également prévus dans cette enveloppe de 1,2 milliard. Au total, celle-ci couvre 28 projets dans la métropole.

Pour le reste, Québec investira également 36,8 millions pour améliorer l’état de certaines routes, en plus d’allonger 15,7 millions pour « donner suite » à diverses recommandations du Bureau du coroner.

Le ministère rappelle avoir conclu en 2022 la réparation de plusieurs ponts d’étagement, dont ceux de la 1re Avenue au-dessus de l’autoroute 20, du boulevard de la Côte-Vertu surplombant l’autoroute 40 et de l’autoroute 520 au-dessus de la 55e Avenue.

344 millions pour Laval

Au nord, la région de Laval recevra quant à elle précisément 343,8 millions de dollars, dont 139 millions « pour améliorer l’état des chaussées », 51,5 millions pour les infrastructures et 139 millions pour « donner suite », là encore, à diverses recommandations du Bureau du coroner.

Parmi les projets prioritaires, on note par exemple l’asphaltage de l’autoroute 13, en direction nord, entre les ponts Louis-Bisson et Vachon, ou encore la construction d’une bretelle aérienne dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15. L’asphaltage de l’autoroute 440, entre la route 117 et l’avenue Francis-Hughes, est également prévu d’ici les deux prochaines années.

À noter : la construction de l’autoroute 19, entre Laval et des Bois-des-Filion, dont le projet actuel est critiqué par la Ville de Bois-des-Filion – celle-ci craignant de voir sa ville « coupée en deux » par la hauteur du viaduc –, est aussi au programme des projets routiers d’ici 2025.

Le MTMD réitère par ailleurs avoir achevé l’an dernier la réparation et l’asphaltage du pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15), au-dessus de la rivière des Mille-Îles, tant à Laval qu’à Boisbriand.

« [Ce soutien] va nous permettre de concrétiser plusieurs projets d’infrastructures attendus, et de réduire les déficits d’entretien de nos actifs routiers : Laval en sortira gagnante », s’est réjoui le ministre responsable de Laval, Christopher Skeete, dans une déclaration écrite.