« S’il y a au moins 72 heures d’inactivité, on va retirer les cônes et les remettre pour la suite du chantier. Je pense qu’on a un devoir d’exemplarité comme gouvernement du Québec. Et je pense que déjà avec ça, on va donner le ton », a expliqué Geneviève Guilbault.

Québec ramassera dorénavant les cônes orange après 72 heures d’inactivité sur un chantier, a annoncé lundi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Dès décembre, le gouvernement installera aussi des « glissières métalliques » plutôt que des cylindres de couleur en zone de travaux.

« S’il y a au moins 72 heures d’inactivité, on va retirer les cônes et les remettre pour la suite du chantier. Je pense qu’on a un devoir d’exemplarité comme gouvernement du Québec. Et je pense que déjà avec ça, on va donner le ton », a expliqué Mme Guilbault en lever de rideau du Forum stratégique sur le transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Le tout survient près d’un mois après le Sommet sur les chantiers de la Ville de Montréal, qui avait évoqué un « délai maximal de 24 heures » pour l’installation et le démontage de la signalisation des chantiers.

L’élue responsable du transport au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, a d’ailleurs salué l’annonce de la ministre, parlant d’une « volonté collective de revoir nos façons de faire ». « Que ce soit 12, 24 ou 72 heures, ça demeure une nette amélioration de par rapport à ce qu’on avait avant. D’une manière ou d’une autre, je pense que ça va être très positif », a-t-elle dit en marge de l’évènement.

« Ça va faire une différence pour le citoyen, pour la perception de la ville, et aussi sur une espèce de frustration à l’effet qu’il y a toujours des cônes », a réagi le président de la CCMM, Michel Leblanc, en mêlée de presse. « L’enjeu qui va rester, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c’est cette fameuse coordination entre tout le monde. Jusqu’ici, force est de constater que ça a souvent été à la dernière minute », a-t-il toutefois nuancé.

Des glissières de béton d’abord

Plus globalement, Québec affirme vouloir « resserrer » les façons de gérer les travaux, surtout au centre-ville. Ainsi, d’ici juin, le ministère des Transports modifiera également ses normes de signalisation pour « encourager davantage le recours aux petits cônes quand ce sera possible ». Il s’agissait aussi d’une demande de l’administration Plante.

En décembre, Québec franchira une autre étape en cherchant coûte que coûte à « installer plutôt des glissières métalliques que des cônes orange pour faire la séparation nécessaire encadrant les chantiers », a évoqué la ministre. « Ça sera peut-être moins agressant, toujours dans cette recherche de cet équilibre entre un ménage visuel, la fluidité, mais toujours l’aspect sécuritaire », a-t-elle expliqué.

Mme Guilbault dit aussi souhaiter des « habillages de chantiers plus en phase avec les styles de chaque quartier », évoquant notamment des « clôtures opaques, par exemple ».

Son ministère promet également des « modifications techniques » dans les prochains mois, qui toucheront les barrières installées près des trottoirs, qui deviendront plus petites afin d’avoir « plus de fluidité ». Une troisième planche horizontale sera également ajoutée aux barrières bloquant les trottoirs, afin d’en bonifier la détection pour les personnes non voyantes.

L’élue caquiste prévoit également changer ses normes de signalisation au centre-ville de Montréal, dans les « zones densément peuplées avec des limites de vitesse entre 30 et 40 km/h ». Une catégorie de vitesse inférieure à 60 kilomètres par heure sera notamment ajoutée pour y adapter la signalisation. « On veut que ce soit moins mur-à-mur », a dit la ministre des Transports, en citant comme priorités « la question de l’empiètement sur l’espace public », l’accès aux commerces et l’accès au stationnement.

Elle s’engage au passage à créer une « cellule innovation » qui travaillera à faire un « recensement des meilleures pratiques » en matière de gestion des travaux publics. L’un de ses mandats sera de travailler à une éventuelle « connexion » des différentes plateformes technologies comme le Système de gestion des entraves (SGE) du MTQ et AGIR de la Ville de Montréal.

Les deux logiciels font sensiblement la même tâche, soit celle de cartographier les chantiers sur le territoire québécois et montréalais. « On est bien outillés pour pouvoir le faire », a affirmé lundi Sophie Mauzerolle, se montrant ouverte à entamer cette « connexion ».