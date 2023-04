Le ramassage des branches tombées à la suite de la tempête de verglas occupera les employés municipaux pendant encore un certain temps, ce qui ralentira le grand ménage du printemps dans les rues et espaces publics de la métropole.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande à la population de faire preuve de patience quant au ramassage des déchets qui suit habituellement la fonte des neiges, puisque les cols bleus en ont plein les bras.

« Toutes les équipes de la Ville sont mobilisées à nettoyer, et ça va prendre du temps pour ramasser toutes les branches », a-t-elle souligné, mercredi matin, lors de la rencontre du comité exécutif. « Le ménage du printemps avait déjà débuté, mais le grand nettoyage des rues et des trottoirs va être un peu retardé parce qu’il faut y aller par priorités. Je demande aux gens d’être conscients de cette réalité, mais bien sûr, le ménage va se faire. »

Les quartiers centraux s’enrichiront d’ailleurs d’une escouade de propreté supplémentaire, a annoncé en comité exécutif la responsable de la concertation des arrondissements, Maja Vodanovic. Les secteurs du Quartier latin, du Vieux-Montréal, de la rue Ontario, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Berri pourront en bénéficier.

« On vient à la rescousse avec une brigade de plus dans Ville-Marie, a dit Mme Vodanovic. Ils vont ramasser les papiers, passer le balai, enlever l’affichage illégal et ramasser les mauvaises herbes, du 1er mai jusqu’à la fin octobre. »

Mme Plante a par ailleurs demandé aux citoyens qui se rendent dans les parcs de la ville d’être vigilants, puisque des branches restées accrochées aux arbres pourraient encore tomber et causer des blessures.