Dix intoxications au monoxyde de carbone à Montréal et Laval

Les ambulanciers de Montréal et de Laval ont dû effectuer une dizaine d’interventions pour des intoxications au monoxyde de carbone dans la foulée de la tempête de pluie verglaçante, a indiqué jeudi Urgences-Santé.

Ce type d’empoisonnement peut survenir lorsque des appareils de chauffage ou de cuisson au gaz sont utilisés à l’intérieur. Leur fréquence augmente donc en cas de grande panne électrique, comme celle qui frappe actuellement le sud-ouest du Québec.

« On a enregistré six cas dans la région de Montréal et quatre cas dans la région de Laval au cours des 24 dernières heures », a indiqué Jean-Pierre Rouleau, porte-parole d’Urgences-Santé, en début de soirée.

Personne n’a perdu la vie dans ces évènements.

« Des cas d’intoxications au monoxyde de carbone, on en a de façon régulière. Par contre, aujourd’hui on peut dire qu’il y a eu une hausse », a-t-il ajouté. Urgences-Santé ne pouvait pas indiquer hier si les 10 cas étaient tous liés à des pannes d’électricité.

L’arrondissement montréalais d’Outremont indiquait sur les réseaux sociaux qu’« il y a eu plusieurs cas d’intoxication dus aux systèmes de chauffage d’appoint au gaz ».

Plus tôt en journée, le chef-pompier de Montréal, Robert Liebmann, mettait ses concitoyens en garde : « le message le plus important que j’ai pour vous aujourd’hui, c’est d’éviter à tout prix d’utiliser des appareils de cuisson ou des appareils de chauffage à combustion à l’intérieur ».

M. Rouleau, d’Urgences-Santé, a tenu à souligner le travail de ses employés. « Le travail des paramédics est plus difficile. Les interventions prennent plus de temps », a-t-il dit. « Ce ne sont pas des conditions faciles et ils étaient au rendez-vous ce matin. »