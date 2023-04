La Ville de Châteauguay a déclenché son plan de mesures d’urgence jeudi à la suite des importantes chutes de pluie verglaçante de la veille qui ont privé d’électricité pas moins de 16 000 foyers. Le sous-sol d’au moins 200 maisons serait inondé et on craint pour 10 000 autres alors que la moitié des stations de pompage ne sont plus alimentées par le réseau électrique.

Jeudi, le réseau de Châteauguay ne suffisait plus à la tâche, alors que 20 des quelque 44 stations de pompage de la municipalité étaient alimentées non plus par le réseau électrique, mais par des génératrices.

La Ville avait reçu au moins 200 appels de résidants dont le sous-sol des maisons avait été inondé, et estimait alors qu’environ 10 000 pourraient également subir le même sort. « C’est très, très inquiétant », a dit le maire de la ville, Éric Allard.

La rivière est très haute depuis [mercredi]. Elle est sous contrôle présentement et on la surveille constamment puisque ça augmente le niveau de risque, mais ce qui nous inquiète présentement, c’est notre réseau d’égouts. Éric Allard, maire de Châteauguay

Rue Sainte-Foy, des pompiers s’affairaient à pomper l’eau de quelques résidences. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la famille Langlois-Azémar s’était affairée à tenter de limiter les dégâts tandis que le niveau d’eau montait dans le sous-sol de la résidence familiale, située à un jet de pierre de la rivière Châteauguay.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Châteauguay n’a pas été épargné par les importantes chutes de pluie verglaçante de mercredi.

Dans le noir complet, les frères Jamal et Khalid avaient passé une bonne partie de la nuit à vider le contenu de leurs chambres situées au sous-sol pour tenter de sauver le plus d’objets possible. Les lits sont « foutus », ont-ils néanmoins observé.

Tout comme leur mère, ils prenaient les choses avec philosophie. « On ne peut rien faire, c’est comme une aventure », a dit Judith Langlois.

Dépenses urgentes

Grâce à son plan de mesures d’urgence, la Ville pourra dépenser plus d’argent qu’à l’habitude, et ce, afin de commander de nouvelles génératrices et des pompes portatives supplémentaires pour soulager son réseau d’égouts et alimenter d’urgence en électricité ses stations de pompage.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Moment de répit pour des sinistrés dans un refuge de Châteauguay, jeudi

« Ça va coûter assez cher, mais on doit être en mesure de faire ces dépenses rapidement. C’est pourquoi on a déclaré l’état d’urgence », dit Éric Allard. Un refuge a notamment été ouvert pour les sinistrés et au passage de La Presse, jeudi, une cinquantaine de résidants s’y étaient rendus, principalement pour se réchauffer et recharger leurs appareils électroniques.

Le premier ministre, François Legault, a indiqué jeudi que le gouvernement « suivra la situation de près » à Châteauguay, une réunion ayant déjà été tenue avec les équipes d’Hydro-Québec à ce sujet. « À ce point-ci, il faudra s’ajuster selon chaque ville », a-t-il évoqué.