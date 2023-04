Des centaines de personnes se sont réfugiées vendredi dans les centres d’urgence ouverts aux quatre coins de Montréal pour accueillir les citoyens toujours sans électricité 48 heures après la pluie verglaçante qui a plongé plus d’un million de Québécois dans le noir.

« Ça a sauvé notre vie. On est venus ici et on nous a traités comme si on était de la famille », raconte Mousumi Barua, une étudiante du collège Vanier.

Prise au dépourvu devant la première panne électrique de sa vie, alors qu’elle souffrait de symptômes reliés au froid prolongé, elle a appelé la police qui l’a dépêchée d’urgence au Centre Lasallien, dans le quartier Saint-Michel, avec ses deux parents, au petit matin vendredi.

« On veut remercier les policiers qui sont venus nous chercher à 4 h du matin. C’était vraiment trop froid. Sans eux, je ne sais pas ce qui serait arrivé », raconte la jeune femme.

Comme une trentaine d’autres personnes à travers la Ville qui se sont réfugiées dans les centres d’urgence ouverts par la Ville dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a pu y dormir au chaud et manger un bon repas. D’autres endroits offrent également des douches.

En début d’après-midi, l’endroit était toujours bien animé avec de nombreux citoyens qui venaient y recharger leurs appareils électroniques, notamment.

Le pire à venir ?

Compte tenu des températures qui risquent de retomber sous le point de congélation dans la nuit de vendredi à samedi, on s’attend à un achalandage encore plus important dans les centres d’urgence.

Aux fourneaux, Fred Félix et Simon Pellerin préparaient des hamburgers, des frites et de la salade pour leurs invités spéciaux. « On nous a demandé d’en faire 50 portions, mais je vais en faire 80 pour être sûr », indique ce dernier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Simon Pellerin prépare environ 80 repas qui seront servis vendredi aux citoyens venus chercher de l’aide au Centre Lasallien, dans le quartier Saint-Michel. Avec les températures froides annoncées pour cette nuit, on s’attend à un achalandage plus important des centres que la veille.

Résignés

Tous semblent démissionner quant au moment où ils pourront finalement retrouver l’électricité.

Un peu plus loin, sur la rue Lièges, dans le quartier Villeray, Sylvie et Jarvis regardent s’activer les employés d’Hydro-Québec. « C’est le deuxième jour qu’ils viennent. Ils étaient là hier et n’ont pas aimé ce qu’ils ont vu », raconte l’homme.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sylvie et Jarvis, sur leur balcon, regardent passer des travailleurs d’Hydro-Québec sur la rue de Liège, dans le quartier Villeray.

Les employés de la Ville aussi ne chôment pas. Selon le porte-parole administratif de Montréal, Philippe Sabourin, au moins 500 équipes d’élagueurs ou de cols bleus qui s’affairaient à dégager les rues.

« Il y a encore des endroits où des branches obstruent la circulation, mais, en général, c’est dégagé », a-t-il mentionné en point de presse aux alentours de midi, vendredi.

L’ouest de l’île durement touchée

Au Centre Communautaire Sarto-Desnoyers, à Dorval, une centaine de personnes se sont réchauffées et surtout, ont profité de l’électricité pour charger leurs appareils électroniques. La Ville a offert des boissons chaudes, des barres tendres et des fruits aux résidents privés d’électricité.

Une station pour les enfants a également été aménagée avec des livres, du papier, des crayons à colorier et quelques jeux de société.

« Ça commence à ressembler à 98 », s’est exclamée Jocelyne Mallette qui est arrivée au refuge tôt en matinée. « On avait été presque une semaine sans électricité. Là, ça s’étire et d’après ce qu’on peut voir, ce n’est pas prêt de se régler. »

« Au moins, on fait du social et des connaissances », a-t-elle dit, attablée avec des gens qu’elle venait de rencontrer quelques heures plus tôt.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une équipe d’Hydro-Québec à l’œuvre sur la rue de Liège, dans le quartier Villeray.

À quelques mètres de là, Stéphanie Sumers faisait du tricot pour passer le temps. Son long foulard gris avançait à bon train. « On a pensé aller au Centre d’achats à Dorval pour se réchauffer, mais il est fermé à part les deux épiceries, […] donc on est venu prendre notre premier café de la journée ici », a-t-elle expliqué. Son ami, lui, rafraîchissait la page d’Hydro-Québec dans l’espoir que l’électricité soit de retour dans son condo.

Un Canadian Tire dévalisé

À Dollard-des-Ormeaux, le Canadian Tire de Dollard-des-Ormeaux a installé des affiches (uniquement en anglais) à l’entrée du magasin pour prévenir la clientèle de la rupture de stock de certains articles. « Pas de génératrice », « pas de propane », « pas de bois de chauffage », « pas d’ondulateurs ».

Mike Creamer, comme bien d’autres clients, a quand même tenté sa chance dans les allées de camping, au fond du commerce. Il espérait mettre la main sur une petite bonbonne de propane pour son réchaud.

« On est encore corrects, mais je voulais en acheter une autre au cas où la panne se prolongerait. Ce matin, on s’est fait un café sur cette cuisinière et on va aussi l’utiliser pour le souper. »

Et qu’y aura-t-il au menu ? « Oh ! Rien de compliqué », répond l’homme en souriant.

« On pratique nos habitudes de camping »

Au Centre aquatique de Pointe-Claire, quelques dizaines de personnes ont aussi profité des douches, du wifi et des prises de courant.

« On est venus prendre une douche, boire un café, brancher nos cellulaires et jouer un peu au chaud », raconte Monika Bledowska au beau milieu d’une partie de cartes (de Uno, pour être précis) avec son mari et ses trois enfants de 6, 10 et 13 ans.

Jeudi, la famille a sorti son matériel de camping pour cuisiner les repas. En après-midi vendredi, elle s’apprêtait à installer une tente afin de rire un peu de la situation. « On pratique nos habitudes de camping, lance Mme Bledowska. On a sorti le poêle au gaz et tantôt, on va sortir la tente et la mettre sur notre grande terrasse. Ça va amuser les enfants. »

Les cinq membres de la famille gardaient leur bonne humeur malgré la situation. « Après une bonne douche, on est positifs », a expliqué la femme, tout sourire.