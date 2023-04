La mairesse de Montréal a défendu l’action des fonctionnaires municipaux, mercredi, face à des allégations selon lesquelles l’arrondissement de Ville-Marie a autorisé l’aménagement de chambres sans fenêtre.

Valérie Plante a salué le déclenchement d’une enquête publique du coroner sur l’incendie mortel de la Place D’Youville, mais a disculpé du même souffle les fonctionnaires en charge de la délivrance de permis dans le centre de la métropole.

« Le travail qui est fait par les inspecteurs dans Ville-Marie et dans les différents arrondissements est conforme à leurs responsabilités. C’est important pour moi de le mentionner », a-t-elle dit. « Tous les processus ont été faits, ont été suivis. »

Le déclenchement de l’enquête publique du coroner, « c’est une bonne chose », a-t-elle ajouté. « Nous, ce qu’on veut, c’est que ça ne se produise plus jamais. »

Le Devoir a révélé la semaine dernière qu’au moins quatre bâtiments d’hébergement du Vieux-Montréal ont reçu des permis de transformation de l’arrondissement de Ville-Marie, incluant l’aménagement de chambres sans fenêtre. C’est notamment le cas du sous-sol de l’Hôtel Hygie, sur la rue Notre-Dame.

Valérie Plante a appelé toute personne à qui l’on propose de dormir dans une chambre d’hôtel dangereuse de dénoncer la situation à la Ville de Montréal.

« Qu’ils en informent le 311 tout de suite, tout de suite, tout de suite », a-t-elle dit, soulignant toutefois l’existence de certaines exceptions au Code du bâtiment. « S’il y a des gens qui ont des doutes, il ne faut absolument pas qu’ils mettent leur santé et leur sécurité en jeu. Qu’ils communiquent avec l’arrondissement. »

La mairesse de Montréal a aussi annoncé le déclenchement d’un « blitz » d’inspection d’immeubles anciens en collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). « On a une responsabilité partagée pour l’inspection », a-t-elle souligné à de nombreuses reprises. « On va faire le tour pour dire : ça, ça marche et ça, ça ne marche pas. »