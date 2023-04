Le parti de Valérie Plante a augmenté ses surplus financiers, en 2022, alors que ses principaux opposants continuaient à éponger leur dette.

Projet Montréal a recueilli environ 200 000 $ en dons et en frais d’adhésion l’an dernier, révèlent ses états financiers, qui viennent d’être dévoilés. Ensemble Montréal – l’ancien parti de Denis Coderre qui constitue l’opposition officielle à l’hôtel de ville – a pour sa part reçu 128 000 $ du public.

« Notre parti est un parti de membres présents et actifs dans tous les arrondissements de Montréal, a fait valoir la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué. Cet appui et les résultats financiers qui en découlent nous poussent à aller plus loin et faire de Montréal une ville plus verte et plus agréable à vivre. »

L’actif net accumulé par Projet Montréal était estimé à 557 000 $ au 31 décembre 2022.

Ensemble Montréal, pour sa part, traîne un passif de 430 000 $, en baisse par rapport aux 512 000 $ de l’année précédente. Ce passif provient en grande partie de dettes accumulées depuis des années. « On avait une dette phénoménale l’an dernier. On est en train de contrôler notre dette », a expliqué le chef Aref Salem en entrevue téléphonique.

Il a ajouté que recueillir 128 000 $, « c’est beaucoup pour une opposition. On a moins d’élus qu’eux », a-t-il relevé. « On sent qu’il y a un certain engouement, on sent que la population est là. »