L’administration Plante a de nouveau écarté, lundi, la demande d’enquête indépendante sur le racisme à la Ville de Montréal formulée par l’opposition officielle à l’hôtel de ville.

Les troupes de la mairesse ont refusé d’entendre la demande d’Ensemble Montréal pour un débat d’urgence sur la question, au conseil municipal, dans la foulée de révélations du Devoir quant à la prévalence des incidents racistes à la Ville.

« Pour moi, l’heure n’est plus à la documentation, elle est à l’action », avait expliqué la mairesse Plante quelques minutes plus tôt. « Et c’est ce qu’on s’emploie à faire. […] La population nous a dit : “on veut des gestes”. C’est exactement ce qu’on fait. »

Mme Plante répondait au chef de l’opposition officielle Aref Salem, qui réitérait sa demande de confier à un enquêteur externe le mandat de faire la lumière sur les discriminations raciales envers les employés de la Ville. « C’est une question qui nous touche. Il y a des gens qui ont été agressés », a dit M. Salem. « Il y a des humains en arrière de ça. »

« Une enquête externe indépendante est nécessaire afin de traiter l’ensemble des dénonciations de façon accélérée et ainsi contribuer à rétablir la confiance des employés qui ont subi de la discrimination », mentionnait la proposition de motion d’urgence déposée par l’opposition.