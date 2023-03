L’administration Plante et l’opposition de Montréal s’unissent pour réclamer que le gouvernement du Québec maintienne le programme de construction de logements sociaux AccèsLogis.

Les partis demandent conjointement le maintien du programme AccèsLogis et sa mise à jour afin d’accélérer la construction de milliers de logements sociaux, communautaires et abordables à Montréal et ailleurs au Québec. Leur motion sera déposée au conseil municipal lundi.

En entrevue avec La Presse à la fin de février, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, avait confirmé la fin d’AccèsLogis1. Ce programme permet de créer et d’offrir en location des logements de qualité et abordables.

« Nous reconnaissons la crise du logement depuis le jour 1, et il est plus urgent que jamais de répondre efficacement aux besoins de logements sociaux et abordables de la métropole, dont le manque affecte des milliers de ménages », a déclaré par voie de communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ajoutant qu’AccèsLogis demeure, selon elle, « le bon véhicule pour le faire ».

Avec la création de milliers de logements à venir dans plusieurs secteurs de la métropole comme Namur-Hippodrome, Bridge-Bonaventure, Lachine-Est et les secteurs autour du prolongement de la ligne bleue, le programme AccèsLogis sera plus « pertinent que jamais », soutient l’administration Plante.

« Il est impensable de l’abandonner »

« AccèsLogis est le seul programme dédié à la construction de logements sociaux et communautaires. Il est impensable de l’abandonner sans le remplacer par une alternative viable alors que nous vivons une crise du logement et de l’abordabilité dans la métropole », a pour sa part déclaré le chef de l’opposition officielle, Aref Salem.

En plus de maintenir le programme, il souhaite qu’il soit réformé en y investissant « des sommes à la hauteur de la pénurie que nous vivons ». « Si le gouvernement du Québec brise ce contrat social, il mettra à risque d’itinérance de nombreuses familles montréalaises », dit-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau

En entrevue avec La Presse, en février, la ministre responsable de l’Habitation déplorait « la lenteur » du programme AccèsLogis, et montrait du doigt les promoteurs de projets de logements sociaux pour des délais de « cinq, six ou sept ans avant la première pelletée de terre ». « Des centaines de millions » sont aujourd’hui « gelés » sans que rien ne bouge sur le terrain, avait-elle déploré.

C’est le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), lancé il y a un an, qui prendra officiellement le relais d’AccèsLogis. À la suite de cette annonce, des municipalités et les partis de l’opposition avaient vivement dénoncé la décision du gouvernement du Québec.

Avec Charles Lecavalier, La Presse