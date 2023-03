L’infolettre Le bulletin de circulation, envoyée tous les vendredis, présente les derniers développements en matière de transport (en tous genres) à Montréal et au Québec.

L’hiver tire à sa fin, mais la saison des nids-de-poule, elle, commence. À Montréal, la Ville prévoit cette année devoir colmater pas moins de 110 000 trous dans la chaussée, un chiffre en nette hausse par rapport aux dernières années. Une somme de 3,5 millions sera dépensée pour y arriver.

« Nous estimons que 110 000 nids-de-poule seront colmatés cette année. Pour y arriver, la Ville de Montréal fait du colmatage manuel, mais aussi mécanisé à l’aide des appareils Python 5000 qui peuvent colmater 300 nids-de-poule chacun en une journée », affirme le porte-parole de l’administration municipale, Hugo Bourgouin.

En 2022, les autorités avaient colmaté environ 96 800 nids-de-poule dans la métropole, pour un coût équivalant à 2,8 millions. L’année précédente, c’était 60 320. Sur deux ans, la hausse est donc significative, à environ 82 %.

La hausse se répercute aussi du côté des indemnités réclamées. Entre le 1er janvier et le 28 février 2022, le service 311 de la Ville rapporte en effet avoir enregistré « 1174 requêtes concernant des nids-de-poule ». Pour la même période cette année, ce nombre est de 1205.

Montréal a également reçu 143 réclamations pour dommages matériels causés par un nid-de-poule en janvier et en février 2022. « De ce nombre, 10 réclamations ont été payées pour un montant total de 3338 $. Pour ce qui est de janvier et février 2023, 212 réclamations ont été reçues. De ce nombre, 15 ont été payées, pour un total de 2878 $ », révèle Hugo Bourgouin.

Il précise que l’administration « ne ménage aucun effort pour prévenir les nids-de-poule ». La Ville a prévu d’investir 880,6 millions dans son PDI 2023-2032 dans les programmes de planage-revêtement destinés à prolonger la durée de vie utile des chaussées et à éviter la prolifération des nids-de-poule.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Nid-de-poule, rue De La Gauchetière

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Nid-de-poule, boulevard Saint-Laurent

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Nid-de-poule, rue Berri

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Nid-de-poule, boulevard Saint-Laurent 1 /4







Le porte-parole précise au passage que « le nombre de réclamations reçues et le nombre payées ne sont pas des indicateurs de l’état de la chaussée ». « Plusieurs facteurs peuvent expliquer, au fil des années, l’augmentation du nombre de réclamations reçues, notamment un accès de plus en plus facilité grâce aux services en ligne ou l’émergence des voitures avec pneus à profil bas, plus vulnérables aux chocs, mais aussi les conditions météorologiques qui varient d’une année à l’autre », note-t-il.

Tout cela survient au moment où Montréal prévoit aussi de dépenser 23 millions supplémentaires pour ses activités de déneigement cette année, les chargements de la neige ayant été plus nombreux que prévu dans la métropole. Les fonds seront pigés à même la réserve neige de la Ville, mise sur pied il y a cinq ans pour pallier le caractère imprévisible des saisons hivernales. Tout près d’une centaine de centimètres avaient été ramassés en date du 20 février.