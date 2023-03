Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annoncera ce jeudi un remaniement « majeur » de ses circuits d’autobus, en vue de l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud au printemps. Plusieurs lignes locales seront bonifiées autour des futures stations et à l’extérieur des périodes de pointe, tandis que de nouveaux trajets verront le jour. Une première en 30 ans pour l’organisation, qui y voit une occasion de relancer l’achalandage.

« Le REM nous force à arriver avec une offre complètement redéfinie, pour mieux répondre aux besoins des usagers. Les habitudes et les fréquences de déplacements ne sont plus les mêmes avec la pandémie. Il y a maintenant beaucoup plus de besoins toute la journée », affirme en entrevue le directeur à la planification et au développement du transport du RTL, Nicolas Tanguay.

Cette « réorganisation » fait l’objet de consultations depuis cinq ans, précise-t-il. Plus de 1700 résidants ont été consultés au total. Une nouvelle « cartographie interactive » sera mise en ligne ce jeudi, pour aider les usagers à se repérer dans le nouveau réseau. Des rencontres d’information sont aussi prévues dès le 21 mars dans les villes de l’agglomération, pour présenter le projet à la population.

IMAGE FOURNIE PAR LA RTL Vue d'ensemble du nouveau réseau du RTL

Au total, ce sont environ 1400 départs qui seront offerts chaque jour vers les nouvelles stations du REM et en provenance de celles-ci.

Ainsi, 29 lignes seront connectées aux trois stations du REM sur le territoire, soit Panama, Du Quartier et Brossard.

Les principaux changements

Pour bonifier les dessertes « à l’intérieur de l’agglomération » de Longueuil, le RTL créera d’abord une nouvelle ligne, la 160. Celle-ci partira de Saint-Bruno-de-Montarville, pour ensuite se rendre à Saint-Hubert et à la future station Panama du REM. La ligne 192 sera aussi remise en fonction, en partance de Saint-Bruno-de-Montarville vers cette même station, et fonctionnera surtout pendant les heures de pointe.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Dans le corridor Gaétan-Boucher–Milan, une nouvelle ligne sera aussi mise sur pied pour diriger l’achalandage vers le REM. En plus de circuler plus fréquemment – toutes les 30 minutes –, la ligne 32 sera également prolongée pour desservir le sud de l’autoroute 30 vers le REM, dans le secteur du Faubourg Cousineau. Celui-ci s’est « beaucoup développé dans les dernières années, et on avait eu beaucoup de demandes en ce sens », confie M. Tanguay.

Sur le boulevard Taschereau, la ligne 77 circulera dorénavant les fins de semaine afin d’offrir « plus d’accessibilité ». Jusqu’ici, le service de la ligne 177 fonctionnait les week-ends, mais n’avait pas de service vers La Prairie, jusqu’au boulevard Matte.

À Brossard, la ligne 21 permettra maintenant aux résidants du quartier Portes de Londres de se connecter à la station Du Quartier du REM. Une nouvelle ligne express, la 421, s’ajoutera quant à elle au service sur le boulevard Grande Allée, jusqu’au parc industriel de Saint-Hubert.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Le Quartier DIX30, lui, sera mieux desservi que jamais, passant de trois lignes à huit, soit les lignes 4, 14, 21, 32, 38, 47, 132 et 192.

Plus globalement, le RTL compte aussi poursuivre le déploiement du « service à la demande », qui permet de réserver son trajet en autobus au moyen d’une application mobile. Un projet pilote a déjà eu lieu à Saint-Bruno-de-Montarville, et on compte maintenant faire de même à Brossard, au nord de la route 132, dans le secteur de Saint-Laurent, où nombre de personnes âgées se sont récemment installées. La ligne 31 y sera aussi dorénavant en service toute la journée, y compris pendant les périodes hors pointe.

Une hausse d’achalandage en vue ?

Pour Nicolas Tanguay, il est fort probable que la refonte du réseau du RTL entraîne une hausse de son achalandage, toujours fortement affecté par le passage de la COVID-19, à environ 75 % du niveau pré-pandémique. « On l’a vu avec de grands projets comme le prolongement du métro à Laval : ça cause une hausse considérable d’achalandage. Nous, on s’attend à ce que ça vienne donner une nouvelle impulsion à notre relance », dit-il.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le directeur à la planification et au développement du transport du RTL, Nicolas Tanguay

Le grosse inconnue qu’on a, ça demeure la reprise du centre-ville. C’est vraiment ce qui nous a fait le plus mal durant la pandémie. Nicolas Tanguay, directeur à la planification et au développement du transport du RTL

Pour le groupe de M. Tanguay, l’arrivée du REM signifie aussi et surtout que les autobus ne pourront plus circuler sur le pont Samuel-De Champlain, vers le centre-ville. Les populaires lignes 45 et 90, qui vont de la Rive-Sud jusqu’à la gare Bonaventure, devront donc être abolies, pour ne pas entrer en « concurrence » avec le REM.

Des exceptions demeureront toutefois : la ligne 55, par exemple, qui relie Saint-Lambert par le pont Victoria au centre-ville, pourra continuer de revenir en sens inverse par le pont Samuel-De Champlain.

M. Tanguay certifie que cette refonte du réseau se fera « à coût nul, et même à coût moindre ». « Le fait que les services entre la Rive-Sud et le centre-ville soient retirés, ça nous permet de réinjecter une partie dans notre réseau local », indique le directeur.

Le RTL compte dégager des économies d’environ 35 % en retirant ses dessertes vers le centre-ville. « Ça nous permettra de maintenir notre offre à 92 % de ce qu’elle était avant la pandémie, ce qui correspond à peu près aux économies qu’on nous a demandé de faire avec l’arrivée du REM », conclut Nicolas Tanguay.