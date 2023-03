Un nouvel épisode de gaz irritant, le deuxième en un peu plus d’une semaine, a encore une fois forcé l’évacuation de plusieurs stations de métro sur la ligne orange lundi soir.

Vers 22 h 45, le service reprenait graduellement, après avoir été interrompu environ 20 minutes plus tôt sur l’ensemble de la ligne jaune, sur la ligne verte entre les stations Saint-Laurent et Joliette et sur la ligne orange entre Sherbrooke et Lucien L’Allier.

Plusieurs stations ont également dû être évacuées, a confirmé la Société de transport de Montréal (STM), et ce, en raison du déclenchement de son protocole de ventilation.

« Nous ne pouvons confirmer la nature exacte du gaz, mais il semble s’apparenter à du poivre de cayenne. Il est nécessaire d’interrompre le service sur les tronçons avoisinants et d’évacuer plusieurs stations dans un certain rayon de l’incident pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations, conformément à nos protocoles en vigueur », a fait savoir une porte-parole de l’organisation, Justine Lord-Dufour.

Il est de plus en plus fréquent à Montréal que la STM doive évacuer des stations de métro et paralyser des lignes entières du réseau parce qu’une personne, quelque part, a utilisé volontairement un aérosol capsique ou tout autre gaz irritant, révélait La Presse vendredi dernier1.

Ce nouveau « phénomène urbain », qui cause bien des maux de tête aux utilisateurs des transports en commun, a triplé en 2022 par rapport à l’année précédente et est 10 fois plus élevé qu’il y a 10 ans.