L’actuel directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL), Michel Veilleux, a annoncé mercredi au conseil d’administration de qu’il quittera son rôle « au cours du printemps à venir », afin de relever de nouveaux défis professionnels.

C’est ce qu’a confirmé la présidente du conseil d’administration du RTL, Geneviève Héon, dans une courte déclaration, en fin d’après-midi. Le gestionnaire était à la tête de l’organisation depuis sept ans maintenant.

« Sa feuille de route […] témoigne de son engagement et de sa détermination à développer le transport collectif sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. L’ensemble de ses réalisations aura permis au RTL de faire évoluer grandement son réseau et de consolider sa place dans l’industrie du transport collectif au Québec », a d’ailleurs affirmé Mme Héon, en parlant du principal intéressé.

Parmi les « grands projets » du directeur sortant, Geneviève Héon cite par exemple « le plan stratégique Vision 2025, la modernisation de l’organisation et son adaptation à la nouvelle gouvernance métropolitaine ».

En novembre dernier, M. Veilleux avait notamment présenté le vaste « rebrassage » du réseau du RTL, avec l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, maintenant prévue au printemps 2023. L’organisme se prépare déjà à modifier 25 lignes locales et à en ajouter 5 autres. Et pour y arriver, il devra dégager des économies supplémentaires de l’ordre de 35 %.

« Il aura su aussi mobiliser les équipes durant la pandémie afin de répondre au mieux aux besoins des travailleurs essentiels tout en assurant une gestion responsable des fonds publics », note-t-elle aussi, en remerciant le directeur général « pour sa riche contribution » et en lui souhaitant « la meilleure des chances pour la suite de sa carrière ». « M. Veilleux pourra toujours compter sur l’appui du RTL pour ses futurs projets », conclut la présidente.

À noter : on ne connaît pas encore l’identité du successeur de Michel Veilleux. Celui-ci sera nommé ultérieurement, après le départ du directeur sortant.