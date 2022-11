L’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, reportée au printemps 2023, sera une occasion en or de « tout rebrasser » le réseau du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Son président, Michel Veilleux, se prépare à modifier 25 lignes locales et à en ajouter cinq autres, afin que 85 % des usagers puissent avoir accès à un trajet à moins de 400 mètres de leur domicile.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est tout un changement qui s’en vient. […] Notre révision va toucher près de 10 000 personnes, avec 2300 arrêts à modifier et 1700 voyages quotidiens qui vont connecter avec le REM », a expliqué M. Veilleux lors d’une conférence tenue mardi matin, devant des représentants du milieu des affaires à Saint-Lambert.

Son groupe mène depuis 2019 une consultation publique sur les besoins des usagers, dans le contexte de l’arrivée du REM. Le RTL veut notamment développer son offre sur le corridor des autoroutes 30 et 20, ainsi que sur l’axe Taschereau. « On veut créer des express directs vers le métro et vers le REM, qui vont partir de Saint-Bruno, Longueuil et Brossard », a dit M. Veilleux, promettant aussi plus de services hors-pointe, ainsi que la fin de semaine.

« On s’est donnés comme ligne directrice de ne pas toucher ce qui allait bien. Il y a 52 lignes qui n’ont pas été touchées. On veut améliorer ou maintenir le temps de parcours pour 98 % des déplacements en heure de pointe », a-t-il poursuivi, en confirmant que 25 lignes seront modifiées et cinq seront ajoutées. Les détails ces nouveaux trajets seront connus prochainement.

Michel Veilleux promet aussi de développer un « réseau de nuit », ce que le RTL n’a jamais vraiment eu jusqu’ici, « pour prendre la relève du REM et du métro durant la nuit, en créant aussi une ossature sur l’agglomération ». « On l’a vu durant la pandémie : il y a des hôpitaux et plusieurs autres sites qui voulaient du service. On va leur offrir », a-t-il promis.

D’ici 2026, le RTL s’engage aussi à rendre son réseau 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite. Un service de taxi collectif doit aussi être offert partout dans l’agglomération à terme, avec un coût équivalent au prix d’un déplacement en transport collectif. Des projets pilotes ont déjà été faits à Saint-Bruno et arriveront bientôt à Brossard, Saint-Hubert et Longueuil.

Un succès « dès le premier matin »

D’ailleurs, le RTL doit recevoir d’ici le début de 2023 ses premiers autobus 100 % électriques, qui mesureront environ 40 pieds. « Le gouvernement, à partir d’aujourd’hui, ne subventionne plus des autobus qui ne sont plus électriques. [… | C'est beaucoup de défis, parce que pour nous, ce ne sont pas seulement les véhicules, c’est d’adapter les infrastructures », a convenu M. Veilleux.

À la fin du mois d'octobre, CDPQ Infra a confirmé le report de l’antenne sud du REM au printemps 2023, ce qui entraînera forcément de nouveaux dépassements de coûts, a convenu l’organisation. À Montréal, la mairesse Valérie Plante n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude, tandis qu’à Québec, on s’est dit « impatient » d’avoir finalement un résultat.

Au RTL, Michel Veilleux affirme que « sur le plan de la clientèle », ce report « n’est pas une mauvaise affaire ». « Il n’y a à peu près rien de pire que de développer des nouveaux réseaux dans les froids de décembre et janvier », a-t-il dit.

« Au niveau de l’achalandage, il n’y a aucun doute que ça va être un succès dès le premier matin, parce que la clientèle est déjà là », a-t-il persisté, en se disant « persuadé qu’au premier jour, ce sera comme au métro à Laval : on va avoir beaucoup de monde ».

D’ici les prochains mois, le RTL lancera une campagne d’information majeure afin d’informer les usagers des changements à venir. « C’est sûr qu’on ne sera pas à 100 % le matin même dans la mise en place du réseau. Il faudra être agiles, flexibles, être à l’écoute de la clientèle. On a prévu une cellule de crise pour s’y préparer », a conclu M. Veilleux.