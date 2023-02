L’heure de silence aura lieu mercredi à 8 h 24, heure précise à laquelle un chauffeur d’autobus a foncé sur une garderie du quartier Sainte-Rose, tuant deux enfants et en blessant six autres.

Les chauffeurs et employés de première ligne de plusieurs sociétés de transport cesseront leurs activités pendant une minute, mercredi à 8 h 24, heure précise à laquelle un chauffeur d’autobus a foncé sur une garderie du quartier Sainte-Rose, tuant deux enfants et en blessant six autres.

« Toute la grande famille STL a été fortement ébranlée par ces évènements et cette minute de silence est un moyen pour nos employés de se recueillir et d’exprimer toute leur solidarité envers ceux et celles qui ont été touchés par ce drame », a expliqué mardi la directrice générale de la STL, Josée Roy, dans un communiqué.

Mercredi, les chauffeurs de la STL, mais aussi de la STM, d’exo, du RTL et de plusieurs autres sociétés de transport pourront donc observer une minute de silence si leur situation leur permet d’immobiliser leur autobus de façon sécuritaire, par exemple en s’arrêtant au prochain arrêt. Dans le métro de Montréal, « un message sonore de sympathie sera aussi entendu dans le réseau », a précisé mardi la STM. L’industrie remercie au passage la clientèle à l’avance « pour sa compréhension en ces circonstances exceptionnelles ».

La STL a par ailleurs rappelé mardi que l’enquête toujours active sur cette tragédie suit son cours, mais « qu’elle n’accordera pas d’entrevue sur le sujet afin de ne pas nuire » au travail des policiers.

Au Service de police de Laval (SPL), on précise que l’accusé, Pierre-Ny St-Amand, est maintenant sous la responsabilité des agents correctionnels et du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Plus d’informations pourraient néanmoins être transmises à la population si et quand l’enquête progressera.

Des funérailles jeudi

Le nom des deux jeunes victimes est connu depuis quelques jours. Jacob Gauthier, 4 ans, a d’abord été identifié dans une nécrologie publiée en ligne. Les responsables de l’église Sainte-Rose-de-Lima ont confirmé que ses funérailles étaient prévues ce jeudi, aux alentours de 11 h. Le curé de la paroisse Michel Bouchard va présider les obsèques après avoir baptisé Jacob il y a environ trois ans, a-t-il déclaré.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Jacob Gauthier avait quatre ans.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Maëva David avait cinq ans. 1 /2



Les parents de la deuxième victime, la jeune Maëva David qui était âgée de cinq ans, ont aussi confirmé lundi qu’une cérémonie en son honneur aura lieu prochainement. Dans une lettre envoyée aux médias, Jessica Therrien et Nicolas David ont dit ressentir une « peine profonde et une affection » à l’égard de toutes les personnes touchées de près ou de loin par la tragédie.

« Elle continuera de briller à sa manière par ce qu’elle nous a appris, au jour le jour, par les souvenirs indélébiles qu’elle nous lègue ainsi que par les leçons tirées de l’évènement innommable qui aura fait arrêter son petit cœur… mais qui ne l’empêchera pas de demeurer notre petite Étoile filante pour toujours », ont notamment écrit les deux parents, non sans émotion.