Des bollards rayés de jaune pour rétrécir la chaussée sont apparus jeudi à l’intersection des rues de Rouen et Parthenais, dans le quartier Centre-Sud, là où la petite Maria Legenkivska, 7 ans, est morte mardi sous les roues d’un chauffard qui a pris la fuite après la collision.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé dans un communiqué trois nouvelles mesures, implantées rapidement à la suite de la tragédie :

Surdimensionnent des panneaux d’arrêt sur la rue Parthenais à l’approche nord de l’intersection de la rue De Rouen ;

Rétrécissements de la chaussée sur Parthenais aux approches nord et sud des intersections des rues de Rouen et Larivière, afin de limiter le flux et la vitesse des véhicules ;

Présence policière rehaussée.

« D’autres mesures pourraient être déployées au cours des prochaines semaines et des prochains mois », indique le communiqué diffusé par l’arrondissement de Ville-Marie, dont Mme Plante est aussi la mairesse.

« La sécurisation du quartier Centre-Sud est particulièrement importante considérant la forte pression automobile, et je suis heureuse de confirmer que dès aujourd’hui, des mesures de sécurisation supplémentaires seront visibles et s’ajouteront aux actions posées et planifiées dans le secteur », a déclaré Mme Plante dans le communiqué.

Un peu plus tôt, au conseil municipal, la mairesse a défendu les actions prises par son administration pour rendre la ville plus sécuritaire pour les piétons.

L’arrondissement de Ville-Marie indique avoir déjà sécurisé sur son territoire 98 intersections avec des saillies, pour un total de 225 saillies, 27 tronçons de rue avec des bollards de rétrécissement, 10 rues avec des réaménagements complets, dont De Rouen, Parthenais, d’Iberville et Coupal.

« Notamment, la fermeture de la rue De Rouen entre Du Havre et l’avenue Gascon a permis de sécuriser les déplacements reliant une pataugeoire, les jardins communautaires et des installations récréatives pour les familles », indique l’arrondissement.

On ajoute que, dans Centre-Sud, des dos d’âne permanents ont été installés sur 11 rues dans les dernières semaines, notamment sur les rues Wurtele, Hogan, Montgomery, Dorion et Wolfe.

En outre, l’arrondissement souligne que plusieurs rues seront réaménagées « selon les lignes directrices d’une mobilité durable et sécuritaire », notamment les rues Berthier, Fullum, Frontenac et Larivière.