Société de transport de Montréal

Le garage Bellechasse coûtera plus d’un demi-milliard

Deux fois plus cher, deux fois plus long. Le garage d’autobus Bellechasse de la Société de transport de Montréal (STM) devrait dépasser le demi-milliard de dollars et n’être livré qu’à l’été 2024, a appris La Presse.