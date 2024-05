Le tramway à 18,6 milliards que veut construire l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) reçoit un accueil mitigé. Si Québec semble lui réserver un accueil favorable, d’autres acteurs s’inquiètent que le projet ne soit « pas de nature à désenclaver l’est » comme l’aurait fait le Réseau express métropolitain (REM).

« On confirme notre intention d’aller de l’avant avec un projet dans l’est. […] On veut désenclaver l’est de Montréal, on veut un lien dans Lanaudière. Et c’est un projet qui pourrait devenir l’un des premiers mandats de l’agence Mobilité Infra Québec », a réagi vendredi la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Plus tôt, La Presse révélait que le tramway de l’est de Montréal coûterait finalement près de six milliards de plus que prévu, pour un total de 18,6 milliards, selon l’option qui est préconisée par l’ARTM.

C’est Québec qui tranchera au bout du compte, cinq scénarios ayant été présentés au total, mais il semble qu’un consensus favorable se dégage déjà. En coulisses, des sources gouvernementales indiquent en effet que le tracé à 18,6 milliards « est le plus intéressant de loin », même si rien n’est exclu.

Essentiellement, ce tracé réintégrera une partie souterraine sous la rivière des Prairies, comportera trois nouvelles stations – une à Montréal-Est et deux à Repentigny – le tout sur sept kilomètres supplémentaires, ce qui aura pour effet de générer un achalandage de 10 000 usagers de plus par jour. Il longera par ailleurs l’autoroute 40, au lieu de la rue Notre-Dame, à Repentigny. Sur l’île, il n’y aura que peu de changements.

Vendredi, le responsable du Projet structurant de l’Est (PSE), Marc Dionne, a appelé à « impliquer le plus tôt possible » dans le processus de conception les fournisseurs de véhicule ainsi que les acteurs qui en feront l’entretien « afin de faire en sorte que les enjeux d’exploitation vécus [avec le train léger] d’Ottawa et dans d’autres villes nordiques » ne se répètent pas à Montréal.

Une « iniquité » dénoncée pour l’est

Chez Vivre en ville, le directeur général Christian Savard, lui, est plus sceptique. « La proposition répondra à certains besoins internes à l’Est, mais elle n’est pas de nature à désenclaver l’est de la même manière que le REM de l’ouest pour l’autre moitié de l’agglomération. Cette iniquité affaiblira l’est », a-t-il affirmé.

« Je m’inquiète particulièrement pour le nord-est de Montréal – Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies – qui s’est fait promettre une ligne rose et un REM, mais qui se retrouvera encore sans mode lourd, malgré la distance et la densité de population », a persisté M. Savard. « C’est un projet traité en silo dans un mandat trop restreint », a-t-il fait valoir, en se questionnant même sur l’efficacité du mode du tramway.

Il s’agit d’un mode intermédiaire très urbain. Ici, on semble vouloir lui faire jouer [un rôle] de métro léger ou de train de banlieue. Avec ce qui se passe à Ottawa, on est en droit de se demander si on ne fait la même erreur. Christian Savard, DG de Vivre en ville

La directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon, déplore qu’une connexion avec le centre-ville de Montréal n’ait toujours pas été réintégrée. « Ça ne devrait pas se faire dans une deuxième phase quand la ligne verte est à saturation comme l’ARTM le dit. Si c’est le cas, on va être en classe sardine pendant encore 20 ans à la vitesse où on fait du transport collectif au Québec », note-t-elle.

Des tramways à livrer

À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le président et chef de la direction Michel Leblanc invite quant à lui Québec « à envisager un appel d’offres groupé pour l’ensemble des projets de tramway du Québec susceptibles de voir le jour » d’ici 15 ans, en incluant celui de la Rive-Sud de Montréal. « Nous aurions plus de chances d’intéresser les gros joueurs du secteur », a dit M. Leblanc.

Sur la scène politique, le critique libéral en transport, Monsef Derraji, a quant à lui déploré vendredi que « les gens de la Capitale-Nationale se demandent aujourd’hui où est leur plan structurant ». « Il n’y a pas de tramway, pas de troisième lien, pas de pont. La différence, c’est qu’à Montréal, l’ARTM a pris le leadership, mais ici, on se demande il est où le leadership de la ministre », a-t-il jugé.

Piquée au vif, Mme Guilbault lui a rétorqué que « la dernière fois que les libéraux ont fait quelque chose de constructif à Québec, ça commence à faire un certain nombre d’années ». « Pour Québec, c’est imminent, on déposera le rapport de CDPQ Infra avec notre vision », a-t-elle dit. Le tout devrait être fait d’ici la mi-juin.

La ministre Guilbault s’est au passage désengagée de la décision des municipalités du Grand Montréal, adoptée jeudi, d’augmenter de 150 % la taxe sur l’immatriculation pour financer le transport collectif, en martelant qu’il est normal « que les élus concernés prennent une partie de la responsabilité ».

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse